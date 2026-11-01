Китайский гиперкар попробуют разогнать до 500 км/ч на обычной дороге - ФОТО

Электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme от BYD в ноябре попытается превысить скорость 500 км/ч в Дубае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом заявила исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли.

По ее словам, команде потребуется "дорога длиной 15 километров", и для поиска подходящего места она обратится к местной полиции.

Yangwang U9 Xtreme - это трековая версия электрического суперкара U9 от BYD, созданная специально для установления разнообразных рекордов скорости.

Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью около 3 000 л.с. и работает на 1200-вольтовой платформе.

Именно на нем в сентябре 2025 года гонщик Марк Бассенг установил абсолютный рекорд скорости для серийных автомобилей - 496,22 км/ч на полигоне ATP в Германии, побив достижение Bugatti Chiron.

Для достижения 500 км/ч автомобилю не хватает всего 3,78 км/ч. Помимо скорости, U9 Xtreme также удерживает рекорд Нюрбургринга среди электромобилей - 6 минут 59,157 секунды.

Всего выпущено 30 экземпляров, цена каждого превышает 20 миллионов юаней. Именно этот гиперкар и попытается преодолеть отметку в 500 км/ч в Дубае в ноябре.