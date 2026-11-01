ФБР обвинило КНДР во взломе Binance

Федеральное бюро расследований США (ФБР) возложило на Северную Корею ответственность за хищение криптовалютных активов на сумму более 6,3 млрд долларов в результате взлома криптовалютной биржи Binance.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Согласно сообщению, кибератака была совершена приблизительно 29 октября 2026 года.

По данным американских следователей, за хищением стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor. В ФБР сообщили, что злоумышленники уже приступили к конвертации украденных средств в Ether - криптовалюту сети Ethereum.

В ведомстве также отметили, что в дальнейшем похищенные активы могут быть переведены через сервисы децентрализованных финансов (DeFi) и платформы мгновенного обмена криптовалют для последующего отмывания.

ФБР обнародовало около 500 адресов Ethereum, которые, предположительно, используются участниками группировки для перемещения и легализации похищенных средств. Ведомство призвало криптовалютные биржи, DeFi-сервисы и компании, занимающиеся анализом блокчейна, блокировать операции, связанные с указанными адресами.

Binance является крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и заявляет о 335 млн пользователей. Для сравнения, общее число владельцев криптовалют в мире, по данным Crypto.com, оценивается в 741 млн человек.