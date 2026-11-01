Баку как центр насыщенного международного диалога - ОБЗОР

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджан заслужил доверие стран с разными интересами и политическими взглядами, став авторитетной площадкой для международных переговоров. Сегодня Баку все чаще выбирают для встреч, на которых обсуждаются вопросы безопасности, сотрудничества и общего будущего. Такой выбор сторон стран Европы, Азии и других регионов мира отражает признание способности нашей страны помогать участникам диалога находить общий язык и достигать договоренностей.

В последние годы в столице прошли климатическая конференция ООН COP29, саммит Организации экономического сотрудничества, мероприятия Организации тюркских государств, Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум, 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), XVIII Саммит Движения неприсоединения, Саммит его Контактной группы по борьбе с COVID-19, посвященный постпандемическому восстановлению, и министерская встреча Координационного бюро этого объединения. Баку принимал II Саммит религиозных лидеров мира, Всемирные форумы по межкультурному диалогу и Глобальные Бакинские форумы. В октябре этого года этот ряд пополнил Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Столь широкий круг мероприятий показывает, что нашей стране доверяют обсуждение вопросов, затрагивающих интересы самых разных частей мира.

Несомненно, накопленный опыт и доверие международных партнеров дают основания ожидать, что и в ближайшие годы Баку будут выбирать в качестве площадки для диалога. Об этом рассказал недавно Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего". Глава государства сообщил о предстоящих саммитах, которые соберут в нашей столице представителей десятков стран.

"В следующем году мы примем у себя Саммит Организации исламского сотрудничества и будем председательствовать в этой важной международной организации, объединяющей почти 60 стран. Мы рассматриваем это как знак уважения к нашей политике, нашему отношению к нашей религии, нашим традициям и нашим ценностям. В 2028 году в Азербайджане пройдет Саммит Европейского политического сообщества - формат, который существует уже на протяжении четырех лет, а саммиты проводятся лишь с 2022 года. Таким образом, очередной Саммит пройдет в 2028 году в Баку. В Европейское политическое сообщество входят более 50 стран. Таким образом, в одном городе, в одной стране пройдут два важных мероприятия глобального уровня, что является проявлением уважения к нам, а также, еще раз подчеркну, обусловлено тем, что мы будем обсуждать в эти дни: межкультурным диалогом.

И действительно, причиной этих важных событий стало азербайджанское общество, а также государственная политика мультикультурализма, направленная на наведение мостов, а не возведение стен. В этом месяце мы принимали у себя Саммит СВМДА - Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, объединяющего почти тридцать стран. Наше председательство в СВМДА было единогласно продлено еще на два года. В прошлом году Азербайджан был приглашен в качестве полноправного члена в Центральноазиатский консультативный формат. Этот формат объединяет страны Центральной Азии. Географически Азербайджан не находится в Центральной Азии - мы расположены на Кавказе, - но нас пригласили в качестве полноправного члена в знак признания нашей роли в различных аспектах, а также в знак уважения. Таким образом, все эти факты - факты и ничего лишнего - наглядно демонстрируют международные роль и потенциал Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Действительно, растущий международный авторитет Азербайджана стал результатом многолетней и последовательной внешнеполитической работы. Под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна выстроила отношения, позволяющие ей вести содержательный разговор с партнерами в Европе и Азии, Соединенных Штатах и Африке. У каждой стороны свои ожидания от сотрудничества с Баку. Одни заинтересованы в его вкладе в безопасность, другие связывают с ним развитие экономических отношений, третьи рассчитывают на поддержку своих инициатив на международном уровне. Способность работать со столь разными интересами придает нашей стране особую дипломатическую ценность.

Личный авторитет главы государства играет здесь важную роль. Последовательность решений Президента Ильхама Алиева позволяет партнерам строить долгосрочные отношения с Азербайджаном. Когда принимающая сторона пользуется таким доверием, у нее появляется больше возможностей содействовать разговору между государствами, которым трудно самостоятельно найти точки соприкосновения.

Именно поэтому в Баку могут собираться участники, которых при других обстоятельствах сложно представить за одним столом. Их разделяют политические взгляды, разногласия по вопросам безопасности и собственные региональные интересы. Азербайджанская дипломатия помогает найти темы, по которым совместная работа возможна уже сегодня. С этого начинается движение к согласию, а затем и к конкретным решениям.

Вклад Баку в достижение консенсуса связан с умением поддерживать такой разговор до появления результата. Для этого нужно понимать приоритеты сторон, учитывать чувствительные для них вопросы и искать формулировки, приемлемые для всех. Наша страна накопила опыт подобной работы. Благодаря ему международные встречи в азербайджанской столице дают участникам возможность согласовывать позиции по сложным вопросам и определять дальнейшие шаги.

Азербайджан помогает и народам, чьи проблемы требуют международного внимания, донести свою позицию до мирового сообщества. Для представителей народов Африки и других регионов, столкнувшихся с колониализмом и его последствиями, поддержка Баку открывает дополнительные возможности защищать свои права. Через деятельность Бакинской инициативной группы они получают площадки для обсуждения исторической справедливости, сохранения культурного наследия и преодоления последствий колониальной политики. Мы помогли им донести свои требования до международной аудитории. Такая открытость и готовность предоставить каждому возможность быть услышанным также способствуют росту международного авторитета нашей страны.

У такой политики есть прочная внутренняя основа, ибо нам доверяют и потому, что в Азербайджане накоплен многолетний опыт совместной жизни представителей разных народов и религий. Уважение к их традициям поддерживается на государственном уровне и составляет часть общественной жизни. Поэтому призыв Баку к взаимопониманию опирается на собственный опыт страны, что придает ее международным инициативам дополнительную убедительность.

Способность Баку создавать условия для международного диалога проявляется и за пределами нашей страны, в том числе в соседней Армении, так как проведение Саммита Европейского политического сообщества в Ереване стало возможным благодаря продвижению мира между Азербайджаном и Арменией. Председатель Европейского совета Антониу Кошта прямо связал проведение этой встречи с достигнутым между двумя странами соглашением. Таким образом, вклад Баку в мирный процесс создал условия для того, чтобы армянская столица смогла принять европейских лидеров.

Это существенный результат и для самого Еревана. Продвижение мира открыло перед ним новые дипломатические возможности и позволило провести встречу такого масштаба. Азербайджан своей политикой внес решающий вклад в изменение региональной обстановки, от которой напрямую зависит возможность подобных мероприятий. Участие Президента Ильхама Алиева в ереванском саммите по видеосвязи стало еще одним шагом в развитии диалога.

Теперь глава государства подтвердил, что в 2028 году участников Европейского политического сообщества примет Баку. Для нашей страны это очередная возможность участвовать в формировании повестки, продвигать собственные предложения и укреплять связи между партнерами. Азербайджан подходит к этой работе с авторитетом, который складывался на протяжении многих лет.

Предстоящие встречи в Баку вновь позволят Азербайджану предложить собственные инициативы по вопросам, которые сегодня волнуют его партнеров в разных частях мира. От Запада до Востока страны с разными интересами признают способность Азербайджана объединять их усилия. В этом и заключается главный дипломатический результат политики Президента Ильхама Алиева - наша страна стала местом, где разные представления о будущем получают шанс стать общими решениями.