В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч

Количество лабораторно подтвержденных случаев гибели от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) во время нынешней вспышки превысило 5 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК.

Число заболевших Эболой доистигло 10 351. Летальность составляет 48,6%.

Напомним, что вспышка Эболы началась 15 мая в Уганде и ДРК и стала второй по смертоносности за всю историю наблюдений в Африке. Заболевших и умерших от вируса выявили в восьми провинциях Демократической Республики Конго.