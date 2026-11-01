https://news.day.az/world/1871139.html В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч Количество лабораторно подтвержденных случаев гибели от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) во время нынешней вспышки превысило 5 тыс. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК. Число заболевших Эболой доистигло 10 351.
В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч
Количество лабораторно подтвержденных случаев гибели от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) во время нынешней вспышки превысило 5 тыс.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК.
Число заболевших Эболой доистигло 10 351. Летальность составляет 48,6%.
Напомним, что вспышка Эболы началась 15 мая в Уганде и ДРК и стала второй по смертоносности за всю историю наблюдений в Африке. Заболевших и умерших от вируса выявили в восьми провинциях Демократической Республики Конго.
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