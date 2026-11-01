https://news.day.az/unusual/1871146.html "Призрачный Вавилон": необычная скульптура итальянского художника - ВИДЕО Итальянский художник и режиссер Вирджилио Виллорези представил необычную скульптуру под названием "Призрачный Вавилон". Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
"Призрачный Вавилон": необычная скульптура итальянского художника - ВИДЕО
Итальянский художник и режиссер Вирджилио Виллорези представил необычную скульптуру под названием "Призрачный Вавилон".
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Работа представляет собой трехмерный зоотроп в форме Вавилонской башни, внутри которого находится множество неподвижных фантастических персонажей.
При вращении конструкции и воздействии мигающего света создается оптическая иллюзия, благодаря которой фигурки словно оживают, начинают двигаться и взаимодействовать друг с другом.
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