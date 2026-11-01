https://news.day.az/autonews/1871150.html Один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов - ВИДЕО Mercedes-Benz 500K - один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов. Как передает Day.Az, соответствующие кадры автомобиля распространились в социальных сетях. Модель выпускалась с 1934 по 1936 год и оснащалась 5-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем с механическим нагнетателем.
Один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов - ВИДЕО
Mercedes-Benz 500K - один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры автомобиля распространились в социальных сетях.
Модель выпускалась с 1934 по 1936 год и оснащалась 5-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем с механическим нагнетателем.
Сегодня сохранившиеся экземпляры Mercedes-Benz 500K входят в число самых дорогих автомобилей немецкой марки и регулярно становятся объектами коллекционных торгов.
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