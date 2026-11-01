https://news.day.az/unusual/1871148.html Машина для сдачи из прошлого века в США - ВИДЕО Машина для выдачи сдачи из прошлого века в США привлекла внимание пользователей сети. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Аппарат, оснащенный сотней кнопок, позволял получить необходимую сумму буквально за секунду.
Машина для сдачи из прошлого века в США - ВИДЕО
Машина для выдачи сдачи из прошлого века в США привлекла внимание пользователей сети.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Аппарат, оснащенный сотней кнопок, позволял получить необходимую сумму буквально за секунду. Для этого нужно было лишь заранее правильно распределить монеты разного номинала по специальным лоткам.
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