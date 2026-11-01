https://news.day.az/world/1871144.html Декорации к Хэллоуину в США приняли за настоящий пожар - ВИДЕО Два соседа так украсили свои дома к Хэллоуину, что привлекли внимание пожарных. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Жители США установили декорации, имитирующие настоящее пламя. Со стороны создавалось впечатление, что здания охвачены огнем.
Декорации к Хэллоуину в США приняли за настоящий пожар - ВИДЕО
Два соседа так украсили свои дома к Хэллоуину, что привлекли внимание пожарных.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Жители США установили декорации, имитирующие настоящее пламя. Со стороны создавалось впечатление, что здания охвачены огнем.
Уже спустя 20 минут на место прибыли пожарные, принявшие праздничные украшения за настоящий пожар.
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