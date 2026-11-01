https://news.day.az/world/1871200.html Кадры протестов из Нюрнберга - ВИДЕО В ходе акции протеста в немецком Нюрнберге начали происходить провокации. Как передает Day.Az, кадрами в своей социальной сети поделились Евгений Руденко. Участники митинга бросают в сторону полиции пиротехнику и бутылки. На место прибывают дополнительные силы правоохранителей, однако пока полиция не предпринимает активных действий.
В ходе акции протеста в немецком Нюрнберге начали происходить провокации.
Кадры протестов из Нюрнберга - ВИДЕО
В ходе акции протеста в немецком Нюрнберге начали происходить провокации.
Как передает Day.Az, кадрами в своей социальной сети поделились Евгений Руденко.
Участники митинга бросают в сторону полиции пиротехнику и бутылки. На место прибывают дополнительные силы правоохранителей, однако пока полиция не предпринимает активных действий.
Среди протестующих много людей в масках.
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