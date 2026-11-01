Около 100 тысяч человек приняли участи в протестах в Германии

Около 100 тысяч человек вышли на молодежные демонстрации в Германии 31 октября. Акции прошли в рамках инициативы "Поколение Z решает".

Как передает Day.Az, об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на пресс-секретаря протестного движения.

По информации организаторов, к 20:00 по местному времени (23:00 по бакинскому времени) количество участников превысило 100 тысяч. При этом данные еще из шести-восьми городов не были учтены. Всего демонстрации состоялись в 34 городах Германии, а предварительную регистрацию прошли 184,4 тысячи человек.

Протестующие требуют реформировать систему образования, принять меры против роста стоимости жизни и отказаться от восстановления обязательной военной службы в стране.

Организаторы заявили, что акции проходят исключительно мирно и не связаны с какой-либо политической партией. Участники также выразили поддержку молодежным протестным движениям во Франции, Бельгии и Испании.