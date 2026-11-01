Трамп рассказал о целях, которые США еще предстоит поразить в Иране

США предстоит разобраться еще с одним или двумя объектами на территории Ирана. Среди них может быть подозрительный ядерный объект, расположенный под горой Коланг-Газ-Ла.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мы практически уничтожили все их вооружение, многие производственные объекты и ядерный потенциал. Однако, я бы сказал, нам еще предстоит разобраться с одним или двумя объектами, но на это потребуется всего 10 минут", - отметил он.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по Ирану на фоне отсутствия прогресса в переговорах по иранской ядерной программе. В ответ Тегеран атаковал ракетами и беспилотниками Израиль и американские объекты в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля стороны договорились о двухнедельном прекращении огня. Однако переговоры США и Ирана, прошедшие 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.