https://news.day.az/world/1871199.html Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек Во Франции в ходе массовых протестных акций правоохранительные органы задержали 511 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на уточненные данные Министерства внутренних дел страны. По информации ведомства, по состоянию на 23:00 по бакинскому времени число задержанных по всей стране достигло 511.

Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек

В мире, 1 ноября 2026 09:26 (UTC +04:00) 256
Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек

Во Франции в ходе массовых протестных акций правоохранительные органы задержали 511 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на уточненные данные Министерства внутренних дел страны.

По информации ведомства, по состоянию на 23:00 по бакинскому времени число задержанных по всей стране достигло 511.

В субботу во Франции вновь прошли масштабные демонстрации, в которых приняли участие более 320 тыс. человек. В Париже в конце протестного марша часть участников начала бросать в полицейских камни и бутылки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Столкновения между демонстрантами и полицией также произошли в других городах, включая Тулузу и Марсель.

Акции 31 октября стали продолжением массовых протестов, состоявшихся 17 и 24 октября и сопровождавшихся в ряде французских городов столкновениями с правоохранителями и разграблением магазинов.

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Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 974
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 30 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 804
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 881
Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО 30 октября 17:42 (UTC+04), Политика 2 011
Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 30 октября 17:38 (UTC+04), Политика 1 963
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 1 965
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 2 236
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 1 973
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 1 983
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 811
Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе 30 октября 17:09 (UTC+04), Спорт 790
Названа замедляющая интернет настройка в Windows 30 октября 17:00 (UTC+04), Наука и технологии 701
Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 30 октября 16:48 (UTC+04), Общество 850
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 753
Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие 30 октября 16:38 (UTC+04), Политика 6 664
В Карабахе пополняют популяцию диких животных и птиц 30 октября 16:36 (UTC+04), Общество 764
КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО 30 октября 16:33 (UTC+04), В мире 1 960
Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов 30 октября 16:26 (UTC+04), Политика 1 984
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства 30 октября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 842
Возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком в детском саду в Баку 30 октября 16:14 (UTC+04), Общество 822
Польша предложила США 4 места для размещения военной базы 30 октября 16:10 (UTC+04), В мире 1 900
Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi 30 октября 16:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 906
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО 30 октября 16:04 (UTC+04), Общество 855
В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран 30 октября 16:00 (UTC+04), В мире 1 951
Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро 30 октября 15:57 (UTC+04), В мире 1 965
Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств 30 октября 15:53 (UTC+04), Политика 7 836
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