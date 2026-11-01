Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек

Во Франции в ходе массовых протестных акций правоохранительные органы задержали 511 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на уточненные данные Министерства внутренних дел страны.

По информации ведомства, по состоянию на 23:00 по бакинскому времени число задержанных по всей стране достигло 511.

В субботу во Франции вновь прошли масштабные демонстрации, в которых приняли участие более 320 тыс. человек. В Париже в конце протестного марша часть участников начала бросать в полицейских камни и бутылки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Столкновения между демонстрантами и полицией также произошли в других городах, включая Тулузу и Марсель.

Акции 31 октября стали продолжением массовых протестов, состоявшихся 17 и 24 октября и сопровождавшихся в ряде французских городов столкновениями с правоохранителями и разграблением магазинов.