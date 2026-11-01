Иран нанес удары по 26 американским военным базам на Ближнем Востоке

Иран в ходе конфликта с США нанес удары по 26 американским военным базам и объектам на Ближнем Востоке. В результате атак была уничтожена или повреждена инфраструктура и военное оборудование на миллиарды долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Associated Press, об этом свидетельствуют данные анализа спутниковых снимков и информация источников, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, первоначально Иран сосредоточил удары на системах раннего предупреждения. После их поражения целями стали самолеты и другие военные объекты. Согласно анализу AP, к августу более 115 атак с применением баллистических ракет и беспилотников привели к разрушению или повреждению 26 американских баз и объектов.

Вывод из строя систем раннего предупреждения открыл Ирану возможность наносить удары по местам размещения авиации, средствам противовоздушной обороны, коммуникационным системам, складам и военной технике, необходимым для функционирования баз.

Как отмечает AP, нанесенный ущерб существенно сказался на военном присутствии США в регионе. По словам одного из источников, Вашингтону пришлось вывести значительную часть своих военных ресурсов из района Персидского залива.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отказалось комментировать ситуацию и уточнять масштабы повреждений баз и военной техники, сославшись на соображения оперативной безопасности.

В то же время представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что американские силы и военные объекты надежно защищены, а вооруженные силы США находятся на пике своей мощи.

"У наших военнослужащих в зоне ответственности Центрального командования есть все необходимое для продолжения успешного выполнения своей миссии, имеющей историческое значение, - не допустить получения Ираном ядерного оружия", - подчеркнул Парнелл в заявлении для агентства.