https://news.day.az/society/1871211.html ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие На автомагистрали Алят-Астара произошло ДТП со смертельным исходом.

ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие

Общество, 1 ноября 2026 10:31 (UTC +04:00) 381
ДТП на автомагистрали Алят–Астара:

На автомагистрали Алят-Астара произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали, проходящем по территории Сальянского района, автомобиль марки "Газель", за рулем которого находился житель села Муганьгянджели Сальянского района Алекбер Гасанов (1970 г.р.), потерял управление и врезался в придорожное ограждение.

В результате водитель и его односельчанин Фариз Гараев (1973 г.р.) скончались на месте происшествия.

По факту проводится расследование.

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СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 30 октября 18:52 (UTC+04), В мире 2 051
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В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 30 октября 18:36 (UTC+04), Культура 1 621
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 30 октября 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 9 171
Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 30 октября 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 2 009
Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 30 октября 18:15 (UTC+04), Политика 8 048
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 2 028
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 30 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 815
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 888
Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО 30 октября 17:42 (UTC+04), Политика 2 064
Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 30 октября 17:38 (UTC+04), Политика 2 013
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 2 016
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 2 247
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 2 027
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 2 035
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 820
Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе 30 октября 17:09 (UTC+04), Спорт 797
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