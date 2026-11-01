ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие

На автомагистрали Алят-Астара произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали, проходящем по территории Сальянского района, автомобиль марки "Газель", за рулем которого находился житель села Муганьгянджели Сальянского района Алекбер Гасанов (1970 г.р.), потерял управление и врезался в придорожное ограждение.

В результате водитель и его односельчанин Фариз Гараев (1973 г.р.) скончались на месте происшествия.

По факту проводится расследование.