В Турции ввели ограничения на использование соцсетей подростками

С 1 ноября в Турции вступил в силу запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, новые требования также предусматривают создание более безопасных условий для пользователей в возрасте от 15 до 18 лет. В частности, социальные сети должны внедрить механизмы родительского контроля.

При регистрации новых пользователей платформы обязаны проводить проверку возраста. Для приведения уже существующих аккаунтов в соответствие с новыми правилами предусмотрен переходный период, который продлится до 31 марта 2027 года.