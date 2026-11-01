Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор в субботу утром.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, стороны обсудили ситуацию на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.

Напомним, накануне Трамп заявил журналистам в Палм-Бич, что США намерены нанести удары еще по двум объектам на территории Ирана.

"У нас осталось, я бы сказал, один или два объекта, с которыми необходимо разобраться, но мы можем сделать это за 10 минут. Вероятно, стоит также обратить внимание на объект Pickaxe Mountain, с которым тоже необходимо разобраться", - отметил американский лидер.

Трамп также сообщил, что переговоры с Ираном "идут хорошо", однако добавил, что Тегеран "не слишком надежен".