Иран ввел ответные меры против военных структур Великобритании

В соответствии с законом об ужесточении наказаний за шпионаж и сотрудничество со странами, действующими против национальных интересов и безопасности Ирана, Служба внешней разведки Великобритании (MI6) признана "враждебной организацией", и в отношении нее применяются положения данного закона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

"В соответствии с законом о взаимных мерах в ответ на признание США Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, с момента публикации настоящего заявления Королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) и Королевские военно-воздушные силы (Royal Air Force) признаются террористическими организациями", - отмечается в заявлении.

В документе также подчеркивается, что данные меры приняты в соответствии с нормами международного права и в рамках принципа взаимности. Ответственность за возможные негативные последствия будет лежать на противоположной стороне.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Ирана приняло это решение на основании постановления Высшего совета национальной безопасности в ответ на действия Великобритании против Ирана в течение последнего года.

Согласно заявлению, военные базы, военный потенциал и средства материально-технического обеспечения, находящиеся под контролем Великобритании, сыграли определенную роль в нанесении авиаударов США и Израиля по Ирану. Кроме того, 13 июня 2026 года Великобритания распространила действие закона о государственных угрозах на Корпус стражей исламской революции (КСИР).