Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе

Катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Al Mayeda подвергся атаке в Персидском заливе вечером 30 октября.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении катарской компании Nakilat, опубликованном на ее официальном сайте.

По информации компании, судно подверглось удару неизвестных объектов во время следования через Персидский залив. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал, ущерба окружающей среде также не зафиксировано.

В Nakilat отметили, что танкер сохранил управляемость. В настоящее время специалисты оценивают последствия произошедшего. Компания поддерживает связь с экипажем и взаимодействует с региональными органами морской безопасности для обеспечения защиты моряков.