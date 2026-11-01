В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста APA TV - ВИДЕО

Утром 1 ноября в полицию поступила информация о нападении на сотрудника APA TV Санана Бахрамлы, освещавшего пожар на рынке пиломатериалов в Низаминском районе Баку, а также о воспрепятствовании его профессиональной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД), в ходе расследования было установлено, что к нападению причастен Гейдар Сардаров, работавший охранником на указанном объекте. Он нанес журналисту телесные повреждения различной степени тяжести, оскорбил его и повредил техническое оборудование, принадлежащее APA TV.

По информации APA, инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября. Мужчина, представившийся охранником, первоначально отказался назвать свое имя. Благодаря вмешательству сотрудников полиции его удалили с территории происшествия. Позднее личность нападавшего была установлена.

Полицией приняты соответствующие меры, Гейдар Сардаров задержан. По факту проводится расследование, для определения степени тяжести полученных журналистом травм назначена судебно-медицинская экспертиза.