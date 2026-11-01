Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Рафинья Диас повторил достижение легендарного аргентинца Лионеля Месси в чемпионате Испании по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бразилец оформил дубль в матче 11-го тура Ла Лиги против "Алавеса", завершившемся разгромной победой каталонцев со счетом 6:1.

Таким образом, Рафинья довел количество забитых мячей в нынешнем чемпионате до 15 и стал лишь вторым футболистом "Барселоны" за последние 50 лет, которому удалось достичь этой отметки за первые 11 туров.

Ранее подобный результат демонстрировал только Лионель Месси в сезоне-2012/13, когда аргентинец также забил 15 голов на аналогичном отрезке.

При этом рекорд Ла Лиги в XXI веке принадлежит Криштиану Роналду. В сезоне-2014/15 португалец, выступавший за мадридский "Реал", отличился 18 раз за первые 11 туров чемпионата Испании.