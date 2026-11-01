Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов
Совет по медиа и вещанию Азербайджана выразил обеспокоенность участившимися случаями нападений на представителей СМИ во время съемок на местах происшествий, применения к ним физического насилия и создания препятствий их профессиональной деятельности.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия угрожают безопасности журналистов и нарушают право общества получать информацию о событиях, представляющих общественный интерес.
Совет напомнил, что согласно статье 6 закона "О медиа" незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов, оказание на них давления и их преследование недопустимы.
В заявлении также содержится призыв уважать законную деятельность представителей СМИ и обеспечивать им возможность безопасно, свободно и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности. Совет выразил уверенность, что произошедшие инциденты будут оперативно, всесторонне и объективно расследованы.
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