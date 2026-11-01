Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи влияют на желание путешествовать.
Фотографии, вызывающие ассоциации с едой, напитками и знакомыми ароматами, могут усиливать интерес к поездкам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, к такому выводу пришли исследователи из Румынии.
В эксперименте участвовали 903 человека. Им показали четыре изображения, созданных нейросетью: обычные туристические картинки экзотического курорта и городского пейзажа, а затем их улучшенные версии. На новых изображениях над напитками поднимался пар, на бокалах выступали капли конденсата, а еда выглядела настолько аппетитно, что зрители могли представить ее вкус и аромат.
Городские виды напоминали участникам о свежесваренном кофе, круассанах и неспешных завтраках. Курортные пейзажи, напротив, вызывали мысли о морском бризе, теплом песке и отдыхе на солнце. После просмотра дополненных картинок желание приобрести поездку немного, но возрастало. Например, привлекательность покупки тура на экзотический курорт увеличилась с 5,73 до 5,89 балла по семибалльной шкале.
По мнению авторов, дело в способности человека мысленно перенестись в изображенное место. Чем проще представить атмосферу, тем привлекательнее кажется потенциальное путешествие.
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