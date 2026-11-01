https://news.day.az/society/1871239.html В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший В Гёйгёле произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар, проходящем по территории района, грузовой автомобиль потерял управление и врезался в придорожную стену. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший
В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария зарегистрирована на участке автомобильной дороги Гёйгёль - Тоганалы - Кяльбаджар, проходящем по территории района.
Двигавшийся по дороге легковой автомобиль потерял управление и врезался в стену на обочине. Водитель погиб на месте происшествия.
В настоящее время устанавливается личность погибшего.
На место ДТП привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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