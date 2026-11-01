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В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший

В Гёйгёле произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар, проходящем по территории района, грузовой автомобиль потерял управление и врезался в придорожную стену. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.