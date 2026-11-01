Дорожная полиция обратилась к водителям

Засыпание водителя за рулем стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции, сегодня около 02:30 на 172-м километре автомобильной дороги Баку-Газах, проходящей по территории Кюрдамирского района, произошло ДТП из-за того, что водитель уснул за рулем.

Грузовой автомобиль марки MAN с прицепом под управлением Мехди Мирзоева съехал с дороги, сначала врезался в бетонное разделительное ограждение, затем выехал на встречную полосу и опрокинулся на обочине.

В результате аварии пассажир автомобиля Махир Мамедов получил травмы.

Сотрудники полка дорожно-патрульной службы взяли место происшествия под контроль и обеспечили беспрепятственное движение остальных транспортных средств. По факту проводится расследование.

В Главном управлении государственной дорожной полиции вновь обращаются к водителям, особенно к тем, кто занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, и призывают их не садиться за руль уставшими и невыспавшимися, строго соблюдать режим труда и отдыха, а также ответственно относиться к жизни и здоровью - как собственным, так и других участников дорожного движения.