Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана?

Автор: Лейла Таривердиева

Можно говорить о том, что волна антиазербайджанской истерии, вызванной решением Баку о запрете ношения хиджаба в средних школах, пошла на спад. Но это не значит, что ее организаторы и заказчики осознали свои ошибки и решили исправиться.

Накануне в Лондоне перед зданием посольства Азербайджанской Республики в Великобритании прошла провокационная акция радикалов. Пикетчики, в основном женщины, держали в руках иранские флаги и портреты первого верховного духовного лидера Исламской Республики Иран Рухоллы Хомейни, и в громкоговорители кричали об "ограничении свободы вероисповедания" в Азербайджане.

Примечательно, что Иран подключился к истерии позже Турции, словно наблюдал, чем все закончится. Провокационное заявление министра науки, исследований и технологий Ирана Хосейна Симаи Сарафа прозвучало тогда, когда начали стихать страсти, а Анкара пошла на попятную. Сафари выступил с осуждением решения Баку, потребовал "свободной образовательной среды" для девочек и пригласил носящих хиджаб азербайджанок учиться в Иран. Очень странно было слышать из уст министра страны, живущей по правилам шариата, о том, что "форма одежды не должна препятствовать получению образования". Мы уже не говорим о том, что требования к школьной форме в Азербайджане это внутреннее дело Азербайджана, не нуждающееся в осуждении или одобрении иранской стороны.

Откровенно циничное заявление иранского министра еще раз напомнило о том, что определенные круги этой страны были и остаются запевалой в подобных кампаниях.

В течение октября по миру прокатились акции, явно организованные и координируемые из одного центра.

16 октября такая акция прошла у посольства Азербайджана в том же Лондоне. Сборище, созванное к дипмиссии студенческая организация Association of Students Activism for Palestine (ASAP) совместно с партнерами (которые почему-то не называются), состояло из лиц, которые вряд ли смогли бы найти Азербайджан на карте. Эта студенческая организация специализируется на пропалестинских акциях, в этот же раз заказ поступил на далекий и никому из этих арабских студентов неизвестный Азербайджан.

О том, кто именно координировал акцию, в открытом доступе информации нет. Инсайдеры же указывают на причастность к этой акции КСИР.

Через три дня, 19 октября, аналогичная акция прошла в Берлине. Организована она была движением "Мусульманское единство", проиранской прокси-группой, созданной в Азербайджане с целью свержения конституционного строя. Правоохранительные органы Азербайджана неоднократно заявляли, что организация финансировалась и координировалась иранскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Азербайджане, насильственного изменения конституционного строя и создания теократического государства по иранскому образцу. С этой группировкой связаны события ноября 2015 года в поселке Нардаран. Члены "Мусульманского единства", перебравшиеся после разгрома группировки в Европу, отрицают связь с Ираном. Однако на акции в Берлине 19 октября были подняты наряду с азербайджанскими иранские флаги и скандировались лозунги на фарси. Наиболее возмутительным моментом акции было исполнение государственного гимна Азербайджана параллельно озвучиванию радикальных призывов.

Если в Лондоне иранский фактор старательно вуалировался, организаторы акция в Берлине уже не скрывали, чьими прокси являются. И тут прежние обвинения в том, что группировка с момента создания являлась частью шпионской сети КСИР, приобрели новое звучание. Особенно в присутствии бывшего жителя Нардарана и активиста "Мусульманского движения" Алемдара Буниятова.

Как бы там ни было, однозначно, не случайно, что на религиозно окрашенных акциях против Азербайджана за рубежом появляются государственная символика Ирана. В мире есть и другие исламские страны, но на подобных акциях почему-то никогда не появляются флаги ОАЭ, Саудовской Аравии, или Пакистана. Что говорит о том, что подоплекой протестов является не забота о хиджабе для азербайджанских школьниц, а политическое давление на Баку с далеко идущими намерениями.

Примечательно, что в тот же день, 19 октября, акция протеста прошла также у посольства Азербайджана в самом Тегеране. СМИ, близкие к КСИР, сообщали, что акция организована учреждениями, связанными с иранским правительством. То есть это не стихийное проявление возмущения общественности, а организованная на достаточно высоком уровне. Не случайно лозунги, озвучивавшиеся участниками, выходили за рамки вопроса о хиджабе, направляя критику на внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана. Особенно привлекали внимание антиизраильские лозунги, фактически дезавуировавшие истинную суть "студенческих" протестов, якобы обеспокоенных правами школьниц.

Радикальная иранская пропаганда распространяет разного рода фейки, пытаясь воздействовать на верующих в Азербайджане. Влиять не удается, зато все это наносит ущерб имиджу Ирана в глазах азербайджанского общества.

Как тут не вспомнить слова бывшего министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который сказал: "Мы смотрим на Азербайджан через призму угрозы. На Армению тоже так смотрим, хотя и в меньшей степени. Таджикистан, Туркменистан - всех воспринимаем как угрозу. Мы все видим как угрозу. Хиджаб воспринимаем как оборонительный рубеж. Как социальный вопрос превращается в военный? Потому что мы видим в нем угрозу. Чтобы выйти из этой проблемы, мы должны изменить образ мышления. Мы должны превратить наш угрозоцентричный подход в подход, ориентированный на возможности".

К сожалению, усилия иранских кругов не всегда остаются безуспешными. В этом направлении у Службы госбезопасности Азербайджана достаточно работы.

Поэтому не остается сомнений, что за всем, что устраивается сегодня в мире под лозунгами борьбы за хиджаб в Азербайджане, отчетливо видны иранские уши.