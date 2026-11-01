Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек

Во Франции не менее 60 участников протестных акций пострадали в результате столкновений с полицией и беспорядков, произошедших в нескольких городах страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на экстренные службы.

По имеющимся данным, четверо пострадавших демонстрантов находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства получения ими травм не уточняются.

Ранения также получили 18 сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем Le Figaro не сообщает, является ли эта статистика окончательной. Так, по данным префектуры полиции Марселя, только в этом городе в ходе пресечения беспорядков и случаев мародерства пострадали 19 полицейских. Кроме того, в Париже несколько жандармов получили серьезные ожоги после того, как участники акции забросали их пиротехническими изделиями с зажигательной смесью.

В субботу во Франции вновь прошли массовые протесты, собравшие более 320 тыс. человек по всей стране. В Париже в конце марша группа агрессивно настроенных демонстрантов начала забрасывать сотрудников полиции камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения также произошли в других городах.

По состоянию на 21:00 по местному времени (00:00 по Баку) число задержанных по всей стране достигло 565 человек.

Протестные акции 31 октября стали продолжением масштабных выступлений, прошедших 17 и 24 октября и также сопровождавшихся в ряде городов столкновениями с полицией и разграблением магазинов.