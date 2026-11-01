Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр

В благотворительном "Забеге Победы" (Qələbə qaçışı), состоявшемся 1 ноября в Баку, приняли участие более 2000 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, подчеркнув особое значение мероприятия, посвященного шестой годовщине Победы в Отечественной войне.

"Через несколько дней мы отметим великую Победу, одержанную нашей славной армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Посвященный этому историческому событию "Забег Победы" мы проводим уже в шестой раз. Нас радуют благоприятные погодные условия и отличное настроение участников", - заявил министр журналистам.

Гаибов также отметил, что интерес к массовым спортивным мероприятиям в стране продолжает расти, причем особенно заметно увеличение числа женщин среди участников.

"В этом году в забеге участвуют более 2000 человек. Нас также радует рост числа женщин. В течение года в стране проводятся соревнования по бегу на различные дистанции, в том числе на три и пять километров. Ежегодно организуется и полумарафон, который в этом году впервые прошел в формате полноценного марафона. Подобные мероприятия служат важным стимулом для подготовки спортсменов к более масштабным соревнованиям. Поздравляю всех участников, особенно тех, кто добрался до финиша", - подчеркнул он.

Напомним, что благотворительный "Забег Победы" проводится в Азербайджане ежегодно с 2021 года и посвящен исторической Победе в Отечественной войне.

Победителем нынешнего забега на дистанции 10 километров среди мужчин стал чемпион Азербайджана по кроссу Бахтияр Аскерли, а среди женщин первое место заняла член национальной сборной по легкой атлетике Анна Юсупова.