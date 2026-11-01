Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране

Премьер Польши Дональд Туск обвинил Россию в политическом кризисе в стране.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

"Будем называть вещи своими именами. В Польше уже много лет существуют организации и политики, стремящиеся уничтожить демократию и верховенство закона. Сегодня не моя задача разбираться, чем они руководствуются: жадностью, глупостью или предательством. В конечном счете результат один и тот же. И не случайно они находят поддержку в мире среди пророссийских сил", - заявил Туск.

По словам польского премьера, в настоящее время эти силы также пользуются поддержкой российских ботов в интернете. Кроме того, как отметил Туск, они удостоились публичных похвал со стороны "главного идеолога Кремля".