В Турции предложили создать 19 новых провинций

Число провинций в Турции нужно увеличить с 81 до 100, а количество административных районов - c 922 до 1000.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с данной инициативой выступил лидер одной из ведущих политических сил Турции - Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.

Комментируя проект "100 провинций, 1000 районов", Д. Бахчели отметил, что по инициативе возглавляемой им партии планируется внести соответствующий законопрокт на рассмотрение Великого национального собрания Турции. "Итоговое решение будет за парламентом", - подчеркнул политик.

По его словам, данный шаг позволит "рационализацировать систему государственного управления Турции". "Инициатива изменения административной карты нашей страны ориентирована на прогресс в рамках курса "Столетие Турции", - сказал он.