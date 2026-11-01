В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО

Сегодня, 1 ноября, в Баку состоялся традиционный благотворительный "Забег Победы" (Qələbə qaçışı), победителями которого стали Бахтияр Аскерли среди мужчин и Анна Юсупова среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмены первыми преодолели дистанцию в 10 километров в своих категориях, одержав победу в забеге, организованном Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Операционной компанией Baku City Circuit.

Мероприятие прошло под девизом "С гордостью вперед". Участники стартовали в 10:00 на территории Приморского национального парка, возле фонтана "Семь красавиц".

В рамках благотворительной акции каждый участник при регистрации внес пожертвование в размере не менее 20 манатов. Все собранные средства будут перечислены в фонд YAŞAT.

Напомним, что "Забег Победы" проводится в Азербайджане ежегодно с 2021 года.