https://news.day.az/politics/1870744.html Анатомия двойных стандартов - Доктор международного права для Day.Az Выступление Президента Ильхама Алиева на форуме по межкультурному диалогу в Баку вновь поставило вопрос о главном противоречии современного миропорядка: почему международное право провозглашается универсальным, но его применение по-прежнему зависит от политических интересов и возможностей влиятельных государств?

Анатомия двойных стандартов - Доктор международного права для Day.Az

Политика, 1 ноября 2026 09:55 (UTC +04:00) 253
Анатомия двойных стандартов

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Выступление Президента Ильхама Алиева на форуме по межкультурному диалогу в Баку вновь поставило вопрос о главном противоречии современного миропорядка: почему международное право провозглашается универсальным, но его применение по-прежнему зависит от политических интересов и возможностей влиятельных государств?

Ильхам Алиев выступил с принципиальным заявлением о необходимости полного искоренения политики двойных стандартов в международных отношениях. Глава государства обратил внимание не только на различия в оценках международных конфликтов, но и на более глубокую проблему - отсутствие действенных механизмов, обеспечивающих исполнение решений международных организаций, включая резолюции Совета Безопасности ООН.

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"Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики", - подчеркнул Президент Азербайджана. При этом он напомнил о ситуации, в которой находилась наша страна на протяжении более трех десятилетий: Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по армяно-азербайджанскому конфликту, однако их требования не были реализованы, а санкции против Армении введены не были. Одновременно в других международных кризисах санкционные инструменты применялись и применяются значительно активнее. Именно эту разницу в подходах Президент Ильхам Алиев назвал проявлением двойных стандартов.

Значение этого заявления выходит далеко за пределы Южного Кавказа. Оно затрагивает один из фундаментальных вопросов современной международной системы: действительно ли государства обладают равными правами и несут одинаковую ответственность перед международным сообществом или же провозглашенное равенство ограничивается декларациями?

После Второй мировой войны международный порядок формировался вокруг принципов суверенного равенства государств, территориальной целостности, неприменения силы и мирного разрешения споров. Устав ООН закрепил эти положения в качестве основ международных отношений. Однако практика последующих десятилетий показала, что между юридическими нормами и политическими механизмами их реализации существует значительный разрыв.

Проблема заключается не в том, что государства руководствуются собственными интересами. Это естественная особенность международной политики. Противоречие возникает тогда, когда собственные интересы становятся основанием для избирательного применения норм, которые те же государства требуют соблюдать от других.

Если нарушение международного права одним государством вызывает немедленную и жесткую реакцию, а аналогичные действия другого сопровождаются длительными переговорами, политическими оговорками или фактическим бездействием, универсальность права оказывается под вопросом.

В результате международное право рискует превратиться из общего регулятора отношений в инструмент политического давления. Его авторитет определяется уже не только содержанием норм, но и тем, насколько последовательно международное сообщество готово применять их независимо от того, кто является нарушителем.

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Именно в этом контексте следует рассматривать приведенные Президентом Азербайджана примеры. Они позволяют проследить, как проблема двойных стандартов проявляется в региональных конфликтах, деятельности международных организаций, отношениях бывших колониальных держав с африканскими странами и политике европейских государств на постсоветском пространстве.

Одним из наиболее показательных примеров для Азербайджана стала деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для содействия урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. С 1997 года сопредседателями группы выступали Россия, США и Франция. Предполагалось, что участие ведущих мировых держав позволит выработать решение, основанное на международном праве и приемлемое для сторон конфликта. Однако за почти три десятилетия переговорный процесс так и не привел к восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Сложившаяся ситуация имела принципиальное значение. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 822, 853, 874 и 884, в которых рассматривались вопросы, связанные с оккупацией азербайджанских территорий, военными действиями и необходимостью урегулирования конфликта.

В частности, резолюции подтверждали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, выступали против приобретения территории посредством применения силы и содержали требования и призывы, направленные на прекращение военных действий и вывод сил с занятых территорий. Однако принятие этих документов не сопровождалось эффективным механизмом, который обеспечил бы выполнение соответствующих требований в установленные сроки.

В этом и состояло главное противоречие: международное сообщество сформулировало правовую позицию, но не обеспечило ее практическую реализацию.

Для Азербайджана это означало, что признание его территориальной целостности на международном уровне само по себе не обеспечивало возвращения оккупированных земель. Переговоры продолжались, принимались новые заявления, проводились встречи на высшем уровне, но территориальный статус-кво сохранялся.

Почему государства, обладавшие значительным дипломатическим влиянием и участвовавшие в посредническом процессе, не смогли добиться практического продвижения к урегулированию на основе принципов, которые сами же признавали?

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Вместо того чтобы стать инструментом восстановления нарушенного международного порядка, переговорный процесс превратился в механизм, при котором сохранявшееся положение фактически пережило несколько поколений дипломатов и политических руководителей.

Для населения Азербайджана последствия были вполне конкретными. Сотни тысяч людей на протяжении длительного времени не могли вернуться в свои дома. Вопрос освобождения оккупированных территорий, возвращения вынужденных переселенцев и восстановления нарушенных прав продолжал оставаться предметом дипломатических дискуссий, хотя основные международно-правовые ориентиры уже были сформулированы.

В этом контексте показательным стало то, что Азербайджан в 2020 году восстановил контроль над значительной частью своих международно признанных территорий военным путем, а в 2023 году установил контроль над оставшейся частью Карабахского региона. Азербайджан восстановил международное право. Эти события радикально изменили региональную ситуацию и создали предпосылки для нового этапа отношений с Арменией.

Вместе с тем завершение конфликта и последующие договоренности не отменяют необходимости анализа предшествующего периода. Напротив, именно опыт почти тридцатилетнего урегулирования позволяет понять, почему Баку последовательно выступает против международных механизмов, которые обладают дипломатическим авторитетом, но не обеспечивают практического результата.

В 2025 году Минский процесс и связанные с ним структуры были закрыты по решению ОБСЕ после совместного обращения Азербайджана и Армении. Решение было принято 1 сентября, а административное завершение процесса состоялось 30 ноября 2025 года. Таким образом, механизм, который на протяжении десятилетий не смог обеспечить урегулирование, прекратил существование в результате изменения политических условий и достижения сторонами договоренностей о переходе к новому этапу отношений.

Этот опыт позволяет сделать более широкий вывод: международное посредничество не может считаться успешным только потому, что переговоры продолжаются. Его эффективность должна оцениваться по тому, насколько оно способствует устранению причин конфликта, восстановлению нарушенных прав и достижению устойчивого мира.

Именно отсутствие такого результата на протяжении длительного времени стало одним из наиболее существенных оснований для критики международной практики со стороны Азербайджана.

Проблема двойных стандартов наиболее остро проявляется тогда, когда решения международных организаций не исполняются, а ответственность за их игнорирование остается преимущественно политической, а не практической.

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Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 30 октября 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 951
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Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 971
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Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 753
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