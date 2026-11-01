https://news.day.az/world/1871149.html Необычный железнодорожный мост в Швейцарии - ВИДЕО В Швейцарии находится необычный железнодорожный мост - знаменитый виадук в Брусио, представляющий собой каменную спиральную конструкцию с девятью арками. Как передает Day.Az, виадук был построен для плавного изменения высоты железнодорожных путей на крутом склоне.
Необычный железнодорожный мост в Швейцарии - ВИДЕО
В Швейцарии находится необычный железнодорожный мост - знаменитый виадук в Брусио, представляющий собой каменную спиральную конструкцию с девятью арками.
Как передает Day.Az, виадук был построен для плавного изменения высоты железнодорожных путей на крутом склоне.
Сооружение открылось 1 июля 1908 года одновременно с вводом в эксплуатацию железнодорожного участка Тирано - Поскьяво.
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