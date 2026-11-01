Полиция Албании применила водометы и слезоточивый газ против протестующих

Столкновения между сотрудниками полиции Албании и недовольными политикой правительства возобновились 31 октября в центре Тираны после нескольких дней спокойствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство АТА.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акций протеста у здания правительства республики. Эти меры были приняты, так как демонстранты начали бросать в сторону сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью и камни. В последние дни обстановка в Тиране оставалась спокойной, но столкновения возобновились 31 октября.

Ситуация в Тиране обострилась 13 октября после студенческой акции протеста у здания Минобразования. За последние две недели протесты переросли в ожесточенные столкновения полиции и демонстрантов. В результате десятки человек с обеих сторон получили ранения. Помимо государственных учреждений, часть малых и средних предприятий была подожжена или повреждена. Протестующие продолжают требовать отставки премьер-министра Эди Рамы.

До начала столкновений в Тиране более 130 дней подряд проходили антиправительственные митинги из-за продвигаемого властями проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря. Специальная антикоррупционная прокуратура Албании проводит расследование в связи с изменениями в статусе этой природоохранной зоны, которую инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая зятю американского президента Джареду Кушнеру, хочет превратить в курорт. Проект включает необитаемый остров Сазан и несколько сотен гектаров охраняемой территории.