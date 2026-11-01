Названы настройки для продления работы Android-смартфона

Отключение поиска Wi-Fi и Bluetooth может продлить работу Android-смартфона без подзарядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает итальянское издание Telefonino.

Авторы издания назвали настройки, которые владельцы Android-смартфонов могут проверить для продления работы устройства. Речь идет о поиске сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth, который используется для уточнения местоположения.

Журналисты объяснили, что смартфон может периодически искать сети и устройства поблизости, даже когда владелец отключил Wi-Fi и Bluetooth. Это помогает определять местоположение, в том числе внутри зданий, где сигнал спутников бывает слабым. На работу этих функций расходуется заряд батареи.

Чтобы найти настройки на Android, нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Местоположение" и выбрать службы геолокации. Там можно отключить поиск Wi-Fi и Bluetooth. Названия пунктов и их расположение зависят от производителя и версии системы. Отключение поиска сетей и устройств для определения местоположения не мешает пользоваться Wi-Fi и Bluetooth после их обычного включения. Однако геолокация может стать менее точной, особенно в помещениях.

Специалисты отметили, что экономия заряда зависит от модели смартфона и привычек владельца и может быть небольшой. Проверить результат можно самостоятельно: сравнить расход батареи за несколько ночей с включенными и отключенными настройками при схожих условиях.