В Вене прошла массовая акция протеста

Около 100 тыс. человек вышли на протестную акцию в Вене под лозунгом Gen Z regelt! ("Поколение Z решает!").

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Der Standard.

По данным издания, участники демонстрации собрались возле здания парламента Австрии, где подняли флаг Палестины, а затем направились в сторону Венского университета. Во время шествия протестующие скандировали лозунг "Молодежь, будущее, социализм!".

В правоохранительных органах сообщили, что акция прошла без столкновений демонстрантов с полицией, в отличие от аналогичных протестов, ранее сопровождавшихся беспорядками в Париже.

Напомним, 31 октября массовые протесты также прошли во Франции, где в демонстрациях по всей стране приняли участие более 320 тыс. человек. В Париже в конце марша часть участников начала забрасывать полицейских камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения также произошли в Марселе и Тулузе.