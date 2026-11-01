В Баку на территории мясокомбината произошел пожар - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на улице Давуда Аслана в Низаминском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, к месту происшествия незамедлительно направили силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на территории неработающего мясокомбината удалось быстро ликвидировать, не допустив его распространения на большую площадь. Огонь возник на участке, где хранились пластиковые и деревянные материалы.

В результате пожара сгорели пластик и древесина на площади 500 кв. м из 1 800 кв. м, на которой были складированы материалы. Остальная их часть была защищена от огня.

Пострадавших нет.