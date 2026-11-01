Азербайджан в UFC: смена лидеров, новые имена и борьба за позиции - АНАЛИТИКА

Рафаэль Физиев, Назим Садыхов, Тофик Мусаев и новое поколение азербайджанских бойцов продолжают формировать присутствие страны в сильнейшей ММА-организации мира - UFC. Однако нынешняя осень показывает, что положение каждого из них складывается по-разному.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские спортсмены переживают интересный период в UFC. Если еще недавно основное внимание было сосредоточено преимущественно на Физиеве и Садыхове, то сегодня картина стала значительно разнообразнее. В организации появились новые представители страны, а Мусаев сумел заявить о себе после непростого начала выступлений.

При этом результаты последних месяцев свидетельствуют о том, что перед нашими бойцами стоят разные задачи: одним необходимо возвращать утраченные позиции, другим - закрепляться среди сильнейших, а третьим - доказывать свою способность конкурировать на самом высоком уровне.

Рафаэль Физиев: возвращение после сложного периода

Главным именем азербайджанского ММА на протяжении последних лет остается Рафаэль Физиев.

Боец по прозвищу Ataman долгое время находился среди наиболее заметных представителей легкого дивизиона UFC. Его ударная техника, основанная на муай-тай, зрелищная манера ведения поединков и способность конкурировать с сильнейшими соперниками сделали его одним из самых узнаваемых азербайджанских бойцов.

Однако последние сезоны оказались непростыми. После поражений от Джастина Гэтжи и Матеуша Гамрота Физиев сумел вернуться на победный путь, одолев Игнасио Бахамондеса в июне 2025 года. Но в январе 2026-го он уступил Маурисио Руффи техническим нокаутом на турнире UFC 325.

Важнейшим событием для Физиева стал турнир UFC в Баку. Выступая перед домашней публикой, Рафаэль встретился с мексиканцем Мануэлем Торресом и одержал впечатляющую победу нокаутом во втором раунде, завершив поединок спустя всего 15 секунд после его начала.

Таким образом, Физиев продемонстрировал, что способен возвращаться после неудач и по-прежнему представляет серьезную опасность для соперников.

Его профессиональный рекорд составляет 14 побед и 5 поражений. В традиционном рейтинге UFC в легком весе он занимает 11-е место. В новой рейтинговой системе Meta UFC Rankings, представленной в 2026 году, Физиев располагается на 14-й позиции.

Для 33-летнего бойца ближайшая задача очевидна: продолжить победную серию и вновь приблизиться к числу главных претендентов легкого дивизиона.

Тофик Мусаев: от неудачного дебюта до движения вверх

Одним из наиболее интересных сюжетов года стала история Тофика Мусаева. Победитель Гран-при Rizin и один из самых известных азербайджанских бойцов на международной арене пришел в UFC с серьезным послужным списком.

Однако дебют в июне 2025 года оказался неудачным. Мусаев уступил кыргызстанцу Мыктыбеку Оролбаю болевым приемом в первом раунде.

После этого ему предстояло заново доказывать свою состоятельность в новой организации.

В марте 2026 года Тофик встретился с Игнасио Бахамондесом и одержал победу единогласным решением судей. Следующим испытанием стал поединок против словака Людовита Кляйна 1 августа в Белграде. Мусаев завершил встречу техническим нокаутом во втором раунде.

На сегодняшний день его профессиональный рекорд составляет 24 победы и 6 поражений. Особенно впечатляет количество досрочных побед: 19 из 24 выигранных поединков завершились нокаутом или техническим нокаутом. Еще две победы он одержал сабмишенами и три - решениями судей.

Примечательно, что в обновленном рейтинге Meta UFC Rankings Мусаев занимает 13-е место в легком весе, опережая Физиева, который располагается на 14-й позиции.

Впрочем, традиционный рейтинг UFC Media Panel пока отдает предпочтение Рафаэлю: он занимает 11-е место, тогда как Мусаев в первую пятнадцатку не входит. Это наглядно демонстрирует различия между двумя рейтинговыми системами.

Для Мусаева нынешний этап карьеры - возможность не просто закрепиться в UFC, но и вновь заявить о себе как о бойце, способном претендовать на серьезные достижения в легком весе.

Назим Садыхов: два поражения подряд и борьба за возвращение

Одним из наиболее известных представителей Азербайджана в UFC остается Назим Садыхов, выступающий под прозвищем Black Wolf.

Его карьера в сильнейшей ММА-организации мира складывается непросто. Садыхов известен агрессивным стилем, хорошей ударной техникой и способностью завершать поединки досрочно.

Однако последние выступления стали для него серьезным испытанием.

В декабре 2025 года Назим уступил французу Фаресу Зиаму техническим нокаутом во втором раунде. После этого азербайджанский боец рассчитывал вернуться на победный путь перед домашней публикой.

27 июня 2026 года на турнире UFC в Баку он встретился с бразильцем Маттеусом Камило. Однако поединок завершился не в пользу Садыхова: уже на отметке 1:31 первого раунда бразилец одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, Назим потерпел второе поражение подряд, что осложнило его положение в одном из наиболее конкурентных дивизионов UFC.

Его профессиональный рекорд составляет 11 побед, 3 поражения и 1 ничью.

Статистика при этом подтверждает атакующую направленность Садыхова: восемь побед он одержал нокаутом или техническим нокаутом, еще две - сабмишенами.

Несмотря на последние неудачи, 32-летний боец сохраняет потенциал для возвращения на победный путь. Однако теперь ему необходимо не просто одержать очередную победу, а прервать серию поражений и вновь доказать свою конкурентоспособность.

Для Садыхова ближайшие выступления могут стать определяющими с точки зрения дальнейших перспектив в UFC.

Тахир Абдуллаев: успешный дебют и следующий серьезный экзамен

Особого внимания заслуживает Тахир Абдуллаев, выступающий в полусреднем весе.

Он дебютировал в UFC 27 июня 2026 года в Баку, встретившись с бразильцем Джефферсоном Насименто.

Абдуллаев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде, на отметке 4:28. Правда, остановка поединка вызвала определенные дискуссии среди специалистов и болельщиков, поскольку, по мнению части наблюдателей, бразилец еще сохранял способность продолжать бой.

Тем не менее официально результат зафиксирован как победа азербайджанского спортсмена.

Профессиональный рекорд Абдуллаева составляет 20 побед и 3 поражения. В его активе 11 побед нокаутом или техническим нокаутом и 7 - сабмишенами.

Следующий поединок станет для него гораздо более серьезным испытанием.

21 ноября 2026 года в Катаре Тахир должен встретиться с австралийцем Джейком Мэттьюсом.

Это важная проверка для Абдуллаева: соперник обладает значительным опытом выступлений в UFC, а сам бой позволит оценить перспективы азербайджанца в полусреднем дивизионе.

Фарман Гасанов: после успешного дебюта - первое поражение

Еще одним азербайджанским бойцом, получившим возможность выступать в UFC, стал Фарман Гасанов.

Его дебют также состоялся в Баку 27 июня 2026 года. В полусреднем весе он встретился с американцем Эриком Ноланом и одержал победу единогласным решением судей.

Гасанов пришел в профессиональный ММА из вольной борьбы. В его спортивной биографии также есть серебряная медаль чемпионата Европы по любительскому ММА 2022 года.

До перехода в UFC он выступал в американской организации LFA, где одержал три победы.

Однако второе выступление в сильнейшей лиге мира оказалось для азербайджанца неудачным.

31 октября на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе Гасанов встретился с американцем Жаном-Полем Лебоснояни и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Поединок был остановлен врачом в третьем раунде из-за серьезного рассечения в области левого глаза азербайджанского спортсмена. В результате американцу присудили победу техническим нокаутом.

Таким образом, после успешного дебюта Гасанов столкнулся с первым серьезным испытанием в UFC.

Теперь его главная задача - восстановиться после повреждения, сделать выводы из поражения и продолжить адаптацию к высокому уровню конкуренции.

Магомедали Османлы: перспективный дебютант после спорного финала

Отдельного внимания заслуживает 22-летний Магомедали Османлы, выступающий в легчайшем весе.

Молодой азербайджанский боец принял участие в 34-м сезоне телевизионного турнира The Ultimate Fighter, где сумел добраться до финала.

На пути к решающему поединку Османлы одержал две досрочные победы сабмишенами. В четвертьфинале он заставил сдаться Артема Белаха, а в полуфинале - Кристиана Стронга.

Эти выступления продемонстрировали хорошие борцовские навыки азербайджанца и особенно опасную работу в партере.

Однако финал, состоявшийся 26 сентября в Лас-Вегасе, завершился для него неудачно.

В поединке против кыргызстанца Илимбека Акылбека Османлы нанес запрещенный удар коленом в голову соперника, находившегося в положении партера.

После остановки встречи рефери дисквалифицировал азербайджанского спортсмена. Таким образом, Акылбек был объявлен победителем финала The Ultimate Fighter 34 в легчайшем весе.

Несмотря на поражение, выступление Османлы стало важным этапом его карьеры. Официальный сайт UFC включает его в число действующих бойцов организации.

Профессиональный рекорд азербайджанца составляет 13 побед и 2 поражения. При этом девять побед он одержал сабмишенами, что подчеркивает его сильные стороны в борьбе.

Теперь перед молодым бойцом стоит задача закрепиться в UFC и доказать, что успешное выступление в The Ultimate Fighter не было случайностью.

Общая картина: шесть бойцов и разные карьерные задачи

По состоянию на начало ноября 2026 года шесть азербайджанских бойцов имеют опыт выступлений на официальных турнирах UFC и представлены в базе организации: Рафаэль Физиев, Тофик Мусаев, Назим Садыхов, Тахир Абдуллаев, Фарман Гасанов и Магомедали Османлы.

Их положение в сильнейшей ММА-лиге мира существенно различается.

Физиев уже имеет опыт выступлений против сильнейших бойцов легкого дивизиона и стремится вернуться к борьбе за высокие позиции.

Мусаев после неудачного дебюта сумел одержать две победы подряд и постепенно укрепляет свое положение.

Садыхов, напротив, переживает сложный период после двух последовательных поражений и нуждается в возвращении на победный путь.

Абдуллаев успешно дебютировал в полусреднем весе и готовится к встрече с опытным соперником.

Гасанов после первой победы столкнулся с неудачей и теперь должен доказать способность восстанавливаться после поражений.

Османлы, несмотря на дисквалификацию в финале The Ultimate Fighter, остается одним из перспективных представителей нового поколения азербайджанского ММА.

Азербайджанское присутствие в UFC сегодня уже нельзя связывать исключительно с одним или двумя именами. В организации представлены разные весовые категории, стили и поколения бойцов.

При этом само попадание в UFC еще не гарантирует долгосрочного успеха. Конкуренция здесь чрезвычайно высока, а каждое поражение может серьезно повлиять на дальнейшие перспективы спортсмена.

Главная задача азербайджанских бойцов сейчас - не просто добиваться отдельных ярких побед, а демонстрировать стабильность и формировать продолжительные успешные серии.

Впереди у них разные испытания, но общая цель остается неизменной: укрепить позиции Азербайджана в сильнейшей ММА-организации мира и приблизиться к борьбе за чемпионские титулы.