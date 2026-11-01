Фарман Гасанов проиграл техническим нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе

Азербайджанский боец смешанных единоборств Фарман Гасанов потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив американцу Жан-Полю Лебоснояни на турнире UFC Fight Night 292 в Лас-Вегасе (США).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поединок в полусредней весовой категории (до 77 кг) завершился техническим нокаутом в третьем раунде. На отметке 2 минуты 11 секунд рефери остановил встречу по рекомендации врача из-за серьезного рассечения в области левого глаза азербайджанского спортсмена.

В первом раунде Гасанов активно действовал в стойке и сумел провести тейкдаун. Однако постепенно инициативу перехватил Лебоснояни, который эффективно использовал удары ногами и комбинации руками. Во втором раунде американец усилил давление, нанеся сопернику повреждения лица. Несмотря на рассечение, Гасанов продолжил борьбу, однако в третьем раунде врач не разрешил ему продолжать поединок.

Для 31-летнего Гасанова это был второй бой в UFC. Напомним, что 27 июня на турнире в Баку он успешно дебютировал в организации, победив американца Эрика Нолана единогласным решением судей.

Таким образом, победная серия азербайджанца прервалась на отметке шесть поединков. Теперь его профессиональный рекорд составляет шесть побед и одно поражение.