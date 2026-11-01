В Германии протестующие разграбили оружейный магазин

Во Франкфурте-на-Майне участники протестных акций вступили в столкновения с полицией, а на одной из торговых улиц разбили витрины магазинов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, в ходе беспорядков также был разграблен один из оружейных магазинов.

Массовые молодежные демонстрации прошли в субботу более чем в 30 городах Германии, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт.

Протестующие выступили против возможного возвращения обязательной воинской службы, потребовали увеличить финансирование образования, здравоохранения и климатической политики, а также принять дополнительные меры для сдерживания роста стоимости жизни. Кроме того, участники акций выразили солидарность с протестующими во Франции.