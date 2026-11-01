В Цюрихе протесты переросли в столкновения с полицией

В Цюрихе протестная акция представителей леворадикальных групп переросла в столкновения с полицией. Для разгона демонстрантов правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета 20 Minuten.

По данным издания, демонстрация началась на площади Гельветиаплатц и улице Лангштрассе. Организаторы заранее предупредили участников о необходимости иметь при себе защитные маски, а также допустили возможность повреждения имущества в ходе акции.

Во время беспорядков протестующие разбивали витрины, разрисовывали фасады зданий, сооружали баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их.

Владелец одного из пострадавших заведений осудил действия демонстрантов, заявив, что подобные разрушения наносят ущерб общественному имуществу и используются участниками акций для привлечения внимания к себе.