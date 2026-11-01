https://news.day.az/officialchronicle/1871223.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Уважаемый господин Президент! Мой дорогой брат!

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира

Официальная хроника, 1 ноября 2026 12:14 (UTC +04:00) 1 966
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Мой дорогой брат!

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь ваш народ с 1 Ноября - Днем революции.

Эта историческая дата является вечным символом борьбы алжирского народа за свободу и независимость, его несгибаемой воли, великого героизма и национального единства.

Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.

Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности, братскому алжирскому народу - мира, спокойствия и процветания".

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ
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