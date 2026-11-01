https://news.day.az/culture/1871229.html Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 31 октября в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) состоялся показ спектакля "Зикра: ночь воспоминаний". Спектакль задуман как своеобразный ритуал одной ночи.

Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО

Культура, 1 ноября 2026 13:36 (UTC +04:00) 373
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы

31 октября в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) состоялся показ спектакля "Зикра: ночь воспоминаний". Спектакль задуман как своеобразный ритуал одной ночи. Произведение создано по мотивам древних мифов и величественных природных пейзажей Аль-Улы. Женщины собираются вместе, чтобы пробудить голоса и духи предков. Через священный обряд и общую память они преодолевают границы времени, совершая символический акт духовного возрождения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Это глубокое, захватывающее, философское повествование, удивительно рассказанное языком движения. С самого начала танец погружал в сакральный смысл происходящего и был понятен почти без слов. Безупречная, фантастическая пластика танцовщиц сначала была подчинена строгому ритуалу, но затем в танце появился внутренний нерв и ты невольно следовал за нарастающим эмоциональным напряжением. Духовный огонь, боль, нежность, трепет души... Рисунок танца то ломался, то стремительно набирал силу, но все движения поразительно перетекали из одного в другое, связывая всех героинь в одно единое целое. Даже волосы в этом представлении становились продолжением танца. Почти физически ощущалось, как в легком, воздушном движении женщины передают умершим частицу своей души. Проникновенная музыка Адитьи Пракаша, медитативный ритм и оформление пространства еще больше усиливали завораживающее, почти гипнотическое воздействие спектакля.

Спектакль создан по заказу Wadi AlFann - международного культурного пространства, посвященного современному искусству и расположенного в саудовском городе Аль-Ула. Постановка стала самой последней творческой работой удостоенного многочисленных наград режиссера и хореографа Акрама Хана. В этом проекте Акрам Хан сотрудничал с визуальным директором Манал Аль-Доваян, которая стала его соавтором в создании истории спектакля, а также разработала сценографию и костюмы. Проект представлен при поддержке Фонда культуры при Департаменте культуры и туризма Абу-Даби. Вместе с гастрольной труппой Акрама Хана в Баку приехала и Изабель Тамен, исполнительный директор Akram Khan Company.

Перед спектаклем Изабель Тамен и Манал Аль-Доваян рассказали о дальнейших планах, работе над постановкой и творческом замысле проекта.

Изабель Тамен отметила, что это первый визит компании в Баку за всю историю ее гастрольной деятельности. По ее словам, лично она находится под огромным впечатлением от города. Баку - прекрасный, великолепный город! Вся команда в восторге и поражена тем, насколько гостеприимны и доброжелательны местные жители. "Мы чувствуем себя здесь как дома", - добавила она.

Изабель рассказала, что компания гастролирует уже 26 лет и сейчас для нее наступил действительно особенный момент - именно постановка "Зикра: ночь воспоминаний" станет заключительной гастрольной работой. Впереди еще несколько стран и сценических площадок, которые предстоит посетить. Гастрольный тур завершится в конце марта 2027 года в столице Индии - Дели. Таким образом, круг замкнется и начнется новый этап.

Гастрольной труппы больше не будет. Однако Акрам Хан, безусловно, продолжит заниматься хореографией и развивать свою творческую карьеру. Многие его постановки будут переданы другим компаниям по лицензии, в том числе крупным балетным труппам, которые смогут обращаться к его работам и ставить их на своих сценах. Ряд спектаклей будет восстановлен и поставлен заново. Кроме того, Акрам продолжит создавать новые работы для других компаний, добавила Изабель.

Отдельно Изабель Тамен подчеркнула важность таких фестивалей, как Бакинский международный фестиваль искусств. По ее мнению, они позволяют объединять людей и представителей творческих профессий со всего мира, дают возможность артистам, продюсерам и менеджерам взаимодействовать, обмениваться опытом и налаживать профессиональные связи. Кроме того, благодаря фестивалям зрители знакомятся с самыми разными произведениями искусства, а не ограничиваются одной конкретной постановкой. Именно поэтому, считает Изабель, роль таких мероприятий чрезвычайно велика.

Говоря о спектакле "Зикра: ночь воспоминаний", представленном в тот вечер бакинской публике, Изабель назвала его особенной постановкой, в основе которой лежат идея ритуала, взаимодействие различных культур и почитание предков.

"В течение одной ночи группа женщин собирается вместе, чтобы отдать дань уважения своим предкам. Затем они словно переносятся в новую эпоху, где все начинается заново. Если коротко, я бы сказала так: без прошлого нет будущего. Именно на эту идею зрителям стоит обратить особое внимание", - сказала Изабель Тамен.

Манал Аль-Доваян рассказала, что история спектакля началась в Саудовской Аравии, в особом месте под названием Wadi AlFann - "Долина искусств". Это территория, где художникам предлагают создавать произведения непосредственно в природном ландшафте. Организаторы решили оживить это пространство с помощью необычной художественной постановки, объединив в одном проекте художника и хореографа. Выбор пал на Манал Аль-Доваян и Акрама Хана.

Она вспоминает, что однажды зимой они встретились в пустыне, чтобы обсудить будущий проект. Там, среди песков, неподалеку от древних гробниц возрастом около пяти тысяч лет, их внимание привлекло небольшое растение, пробивавшееся посреди пустыни. Именно эта встреча с природой и размышления о месте человека в окружающем мире стали отправной точкой для рождения спектакля.

"Мы начали размышлять о памяти и забвении, о том, что мы помним и что забываем. Так появилась идея "Зикра" - арабского слова, означающего "воспоминание" или "память", - рассказала Манал.

Говоря о своей роли в проекте, она отметила, что в процессе работы ее функции неоднократно менялись. Изначально Манал Аль-Доваян выступала в качестве креативного директора - руководила работой над костюмами, сценографией, оформлением сцены и освещением, взаимодействовала с командой, занимавшейся воплощением этих идей для компании Акрама Хана.

Однако постепенно ее участие вышло за рамки визуального оформления. Вместе с Акрамом они взяли на себя роль рассказчиков и приступили к созданию истории, лежащей в основе спектакля. "Мы посещали дома женщин, живущих в Аль-Уле, беседовали с ними об их танцевальных традициях, историях и легендах, которые они слышали в детстве. Так в спектакле соединились авторская история, культурные традиции Аль-Улы и художественное видение его создателей.

"Нам было важно услышать голоса самих женщин", - рассказала Манал Аль-Доваян. Она занималась созданием костюмов при непосредственном участии местных мастериц. Вместе они окрашивали ткани, раскраивали материалы и изготавливали костюмы непосредственно на месте.

"Затем мы приступили к разработке сценического оформления, важной частью которого стали ковры - искусство, которое, как я знаю, имеет глубокие традиции и в Азербайджане", - поделилась Манал Аль-Доваян.

"Зикра: ночь воспоминаний" заставляет задуматься о связи времен, о памяти, которая объединяет живых и ушедших, о невидимом присутствии прошлого в сегодняшнем дне. Финал спектакля сопровождался продолжительными аплодисментами и восторженными возгласами "Браво!" Зрители долго не отпускали артистов, вновь и вновь вызывая их на сцену.

  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
  • Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы
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