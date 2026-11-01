Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных районах возможна морось. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 13-16 градусов тепла, днем - 18-20 градусов. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах ожидаются периодические дожди, местами кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. В высокогорных районах возможен снег. В отдельных местах временами будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем - 18-22 градуса. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 12-17 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az