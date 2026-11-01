Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

Со 2 по 8 ноября в Баку пройдут XXI чемпионат мира среди мужчин и XII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

В чемпионатах мира, организованных совместно МЧС и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей, ожидается участие более 400 спортсменов из свыше 20 стран.

Соревнования, которые пройдут на стадионе Азербайджанской спортивной академии, имеют большое значение для развития пожарно-спасательного спорта, расширения международного сотрудничества в этой сфере и обмена опытом между спортсменами из разных стран.

В ходе чемпионатов, которые продлятся до 8 ноября, спортсмены будут соревноваться в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни, бег с препятствиями на 100 метров, пожарная эстафета 4×100 метров и боевое развертывание.

Участники продемонстрируют скорость, ловкость, физическую подготовку и профессиональные навыки, поборются за звание чемпионов мира.

В рамках чемпионатов мира также запланирован приезд в Азербайджан высокопоставленных представителей профильных ведомств ряда стран и соответствующих международных организаций.