Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО

Первый дополнительный поезд из Баку в Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что в целях удовлетворения растущего спроса на пассажирские перевозки по международному направлению с 1 ноября запущено четыре ежедневных рейса по маршруту Баку - Тбилиси - Баку. Таким образом, количество пассажирских мест увеличено с 386 до 564.

Минимальная стоимость билета в стандартном классе на дополнительных рейсах до Тбилиси составляет 54 маната из Баку, 44 маната из Евлаха, 41 манат из Гянджи, 38 манатов из Агстафы и 36 манатов из Бёюк-Кесика. По данным ADY, благодаря новому варианту пассажиры могут приобретать билеты на 30% дешевле.

Минимальная стоимость проезда в комфорт-классе в вагонах Stadler составляет 77,50 маната из Баку до Тбилиси и 56,80 маната из Гянджи.

Согласно новому расписанию, действующий поезд отправляется из Баку в 23:10 и прибывает в Тбилиси на следующий день в 08:41. Поезд из Тбилиси отправляется в 11:00 и прибывает в Баку в 20:26.

Дополнительный поезд ежедневно отправляется из Баку в 09:10 и прибывает в Тбилиси в 19:11. В обратном направлении поезд отправляется в 22:00 и прибывает в Баку на следующий день в 07:57.

Отмечается, что дополнительные рейсы были запущены после завершения сторонами необходимых подготовительных, технических и организационных работ.