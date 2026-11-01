Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО

В Португалии полиция приступила к демонтажу палаточных лагерей, разбитых участниками акций протеста против жилищного кризиса в Лиссабоне и Порту. В результате столкновений были задержаны 13 человек, пострадали сотрудники правоохранительных органов и демонстранты.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, операция началась около 04:30. Десятки полицейских прибыли к палаточному лагерю на площади Россиу в Лиссабоне и небольшому лагерю на площади Дона Жуана I в Порту. В ходе демонтажа палаток между правоохранителями и протестующими произошли столкновения. Демонстранты скандировали лозунги "Пахнет диктатурой!", а некоторые из них бросали в полицейских бутылки и краску.

По данным полиции, за неподчинение требованиям разойтись в Лиссабоне были задержаны шесть человек, в Порту - семь. В ходе столкновений пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, восемь из них были госпитализированы. Кроме того, в Порту группа демонстрантов напала на трех полицейских в штатском, наблюдавших за акцией. Один из сотрудников в качестве предупредительной меры продемонстрировал табельное оружие.

Полиция также подтвердила наличие пострадавших среди гражданских лиц. В свою очередь, группа активистов Acampada Lisboa заявила, что травмы получили более 30 участников протеста, десять из них были госпитализированы. В знак протеста против действий правоохранителей активисты объявили о проведении новой акции в Лиссабоне в воскресенье во второй половине дня.

В заявлении полиция подчеркнула, что операция проводилась "решительно, сдержанно и с уважением к правам граждан". Активисты, в свою очередь, заявили в социальных сетях: "Они не смогут заставить нас замолчать". К публикации были приложены фотографии синяков и других травм, которые, по утверждению участников акции, были получены в результате действий полиции.

В ходе операции в Лиссабоне были демонтированы 69 палаток, в Порту - 30. Лагеря появились в субботу вечером после мирных шествий в обоих городах, участники которых выступали против резкого роста цен на жилье.

Некоторые протестующие держали в руках красные гвоздики - символ революции 1974 года, положившей конец почти полувековой диктатуре в Португалии.