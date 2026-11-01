Спаллетти могут уволить из "Ювентуса"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Лучано Спаллетти может покинуть свой пост после матча 10-го тура чемпионата Италии против "Наполи".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом рассказал итальянский инсайдер Джанлука Бендони.

По его информации, руководство "Ювентуса" уже занимается поисками нового наставника. Среди возможных кандидатов рассматриваются немецкий специалист Юлиан Нагельсман и француз Дидье Дешам.

"Матч с "Наполи" может стать последним для Спаллетти. Руководство уже ищет ему замену, обсуждаются варианты с Нагельсманом и Дешамом. Недовольство есть и внутри команды. У Спаллетти пока не получается всех объединить", - заявил Бендони.

Таким образом, предстоящая встреча с неаполитанцами может оказаться решающей для дальнейшей работы итальянского специалиста в туринском клубе.

Отметим, что матч "Ювентус" - "Наполи" запланирован на 1 ноября.