На Земле завершилась магнитная буря

Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 31 октября и достигшая уровня G2, завершилась.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики

Вечером 31 октября на Земле вопреки прогнозам началась слабая магнитная буря, которая впоследствии усилилась до уровня G2. Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что в ближайшие два дня магнитных бурь не ожидается, несмотря на воздействие потока солнечной плазмы из корональной дыры.

По данным ИПГ, в настоящее время геомагнитная обстановка спокойная. Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность), которая измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", находится на отметке "штиль".