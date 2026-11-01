Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли

Автор: Азер Ахмедбейли

Парламентские выборы в Сербии 25 октября завершились событием, которое еще недавно трудно было представить: политическая сила Александра Вучича, более десяти лет определявшего курс страны, потерпела поражение. Победу одержало движение, выросшее из студенческих протестов. По данным Республиканской избирательной комиссии, оно получило 141 из 250 мест в парламенте, обеспечив себе абсолютное большинство.

Примечательно, что сам Вучич рассчитывал продолжить политическую карьеру в новом качестве. В сентябре он досрочно оставил президентский пост, намереваясь после выборов возглавить правительство. Однако избиратели распорядились иначе.

Смена власти в Белграде ставит интересный вопрос. За годы правления Вучича стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией получило значительное развитие. Президенты Ильхам Алиев и Александр Вучич поддерживали тесные личные контакты, регулярно встречались и придавали двустороннему сотрудничеству все более практическое содержание.

Сохранят ли сложившиеся отношения между странами свою прочность после ухода одного из архитекторов этого сближения?

Ответ стоит искать не столько в политических симпатиях будущих руководителей Сербии, сколько в том, что именно связывает сегодня две страны.

Прежде всего, это энергетика. Азербайджан стал одним из поставщиков природного газа в Сербию, заинтересованную в диверсификации источников энергоснабжения. По данным на апрель 2026 года, совокупный объем поставок азербайджанского газа в Сербию превысил 444 миллиона кубометров (Минэнерго Азербайджана).

Однако сотрудничество не ограничивается торговлей газом.

В феврале 2026 года Азербайджан и Сербия заключили межправительственное соглашение о строительстве газовой электростанции мощностью до 500 МВт в городе Ниш. А 30 сентября сербские государственные компании EPS и Srbijagas совместно с SOCAR подписали соглашение о создании совместного предприятия для реализации этого проекта.

Это принципиально важное обстоятельство. Одно дело политические договоренности двух лидеров, и совсем другое - совместные предприятия, инвестиционные обязательства и инфраструктура, рассчитанная на десятилетия. Такие проекты имеют самостоятельное экономическое значение и представляют интерес для обоих государств независимо от результатов выборов.

Есть и другие примеры экономического сотрудничества. Например, азербайджанская компания AzVirt участвовала в реализации крупных дорожных проектов в Сербии, внося вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны.

Развивается и двусторонняя торговля: в 2025 году товарооборот между странами, по данным сербской стороны, достиг почти 223 миллионов евро.

Хотя масштабы экономического взаимодействия пока сравнительно невелики, приведенные примеры свидетельствуют о том, что отношения двух стран давно вышли за рамки дипломатических деклараций.

Не менее существенна политическая составляющая сотрудничества. Баку и Белград традиционно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Для Сербии, продолжающей считать Косово своей территорией, позиция Азербайджана имеет большое значение.

Здесь обращает на себя внимание одна деталь. Победившее на выборах студенческое движение, несмотря на противостояние Вучичу, не предлагает отказаться от прежней позиции Белграда по Косово. Следовательно, по одному из наиболее чувствительных для Сербии вопросов между прежним руководством и его политическими противниками сохраняется принципиальная преемственность, а значит, и важная основа для дальнейшего политического взаимопонимания между Баку и Белградом.

Сотрудничество охватывает и сферу безопасности. В феврале 2026 года министерства обороны двух государств согласовали очередной годовой план военного сотрудничества. Это еще один пример отношений, которые развиваются не только на уровне первых лиц, но и через государственные институты.

Разумеется, смена руководства может привести к пересмотру отдельных приоритетов, изменению темпов сотрудничества или корректировке некоторых совместных проектов. Это естественный процесс при смене власти, когда новое правительство определяет собственный экономический и политический курс.

Однако это не означает, что новые власти в Белграде заинтересованы в ослаблении отношений с Азербайджаном. Оснований для такого вывода нет.

Более того, стратегическое партнерство двух стран оформилось еще до прихода Вучича на пост президента. Декларацию о стратегическом партнерстве в феврале 2013 года подписали Президент Ильхам Алиев и тогдашний президент Сербии Томислав Николич. При Вучиче эти отношения получили мощный политический импульс, но их основа формировалась раньше.

В этом и заключается главное обстоятельство, которое следует учитывать после сербских выборов.

Доброжелательные отношения между лидерами способны ускорить сближение государств, открыть новые возможности и помочь преодолеть бюрократические препятствия. Но наиболее прочным результатом такой дипломатии становятся не столько сами встречи и заявления, сколько созданные на их основе устойчивые механизмы сотрудничества.

Сербия вступает в новый политический период. Каким будет отношение будущего правительства к Азербайджану, покажут его решения. Возможно, именно смена власти в Белграде станет наиболее убедительной проверкой прочности азербайджано-сербского партнерства.