В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов

По состоянию на 1 октября текущего года объем привлеченных вкладов по Карабахскому экономическому району составил 113,545 миллиона манатов.

Согласно подсчетам Trend на основе статистического бюллетеня Центробанка Азербайджана, этот показатель вырос на 17,1 миллиона манатов, или на 17,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Day.Az.

В отчетный период средняя процентная ставка по вкладам, привлеченным по Карабахскому экономическому району, составила 5,74 процента.

Из указанных вкладов 109,622 миллиона манатов размещены в национальной валюте, а 3,923 миллиона манатов - в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

Объем вкладов до востребования по Карабахскому экономическому району составил 47,564 миллиона манатов. Из них 46,120 миллиона манатов размещены в национальной валюте, а 1,444 миллиона манатов - в СКВ.

Объем срочных вкладов достиг 65,981 миллиона манатов. Из них 63,502 миллиона манатов составили вклады в национальной валюте, а 2,479 миллиона манатов - в свободно конвертируемой валюте.

В то же время по состоянию на 1 октября этого года объем привлеченных вкладов по Восточно-Зангезурскому экономическому району составил 1,433 миллиона манатов.

Этот показатель превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 598 тысяч манатов, или примерно в 1,7 раза.

В отчетный период средняя процентная ставка по вкладам, привлеченным по Восточно-Зангезурскому экономическому району, составила 4,87 процента. Из привлеченных вкладов 1,370 миллиона манатов были размещены в национальной валюте, а 63 тысячи манатов - в СКВ.

Объем вкладов до востребования по Восточно-Зангезурскому экономическому району составил 662 тысячи манатов. Из них 634 тысячи манатов размещены в национальной валюте, а 28 тысяч манатов - в СКВ. Объем срочных вкладов составил 771 тысячу манатов (736 тысяч манатов в национальной валюте и 35 тысяч манатов в СКВ).

Таким образом, на 1 октября общий объем привлеченных вкладов по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам достиг 114,978 миллиона манатов.

Отметим, что на 1 октября текущего года объем привлеченных вкладов по всем экономическим районам Азербайджана составил 18,840 миллиарда манатов. Это на 3,045 миллиарда манатов, или на 19,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего депозитного портфеля 13,540 миллиарда манатов составили средства в национальной валюте, а 5,300 миллиарда манатов - в свободно конвертируемой валюте. Средняя процентная ставка по привлеченным вкладам по стране составила 5,26 процента.

В структуре вкладов по Азербайджану объем вкладов до востребования составил 7,107 миллиарда манатов, а объем срочных вкладов - 11,733 миллиарда манатов.