https://news.day.az/economy/1871260.html В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов По состоянию на 1 октября текущего года объем привлеченных вкладов по Карабахскому экономическому району составил 113,545 миллиона манатов.

В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов

Экономика, 1 ноября 2026 17:43 (UTC +04:00) 234
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов

По состоянию на 1 октября текущего года объем привлеченных вкладов по Карабахскому экономическому району составил 113,545 миллиона манатов.

Согласно подсчетам Trend на основе статистического бюллетеня Центробанка Азербайджана, этот показатель вырос на 17,1 миллиона манатов, или на 17,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Day.Az.

В отчетный период средняя процентная ставка по вкладам, привлеченным по Карабахскому экономическому району, составила 5,74 процента.

Из указанных вкладов 109,622 миллиона манатов размещены в национальной валюте, а 3,923 миллиона манатов - в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

Объем вкладов до востребования по Карабахскому экономическому району составил 47,564 миллиона манатов. Из них 46,120 миллиона манатов размещены в национальной валюте, а 1,444 миллиона манатов - в СКВ.

Объем срочных вкладов достиг 65,981 миллиона манатов. Из них 63,502 миллиона манатов составили вклады в национальной валюте, а 2,479 миллиона манатов - в свободно конвертируемой валюте.

В то же время по состоянию на 1 октября этого года объем привлеченных вкладов по Восточно-Зангезурскому экономическому району составил 1,433 миллиона манатов.

Этот показатель превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 598 тысяч манатов, или примерно в 1,7 раза.

В отчетный период средняя процентная ставка по вкладам, привлеченным по Восточно-Зангезурскому экономическому району, составила 4,87 процента. Из привлеченных вкладов 1,370 миллиона манатов были размещены в национальной валюте, а 63 тысячи манатов - в СКВ.

Объем вкладов до востребования по Восточно-Зангезурскому экономическому району составил 662 тысячи манатов. Из них 634 тысячи манатов размещены в национальной валюте, а 28 тысяч манатов - в СКВ. Объем срочных вкладов составил 771 тысячу манатов (736 тысяч манатов в национальной валюте и 35 тысяч манатов в СКВ).

Таким образом, на 1 октября общий объем привлеченных вкладов по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам достиг 114,978 миллиона манатов.

Отметим, что на 1 октября текущего года объем привлеченных вкладов по всем экономическим районам Азербайджана составил 18,840 миллиарда манатов. Это на 3,045 миллиарда манатов, или на 19,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего депозитного портфеля 13,540 миллиарда манатов составили средства в национальной валюте, а 5,300 миллиарда манатов - в свободно конвертируемой валюте. Средняя процентная ставка по привлеченным вкладам по стране составила 5,26 процента.

В структуре вкладов по Азербайджану объем вкладов до востребования составил 7,107 миллиарда манатов, а объем срочных вкладов - 11,733 миллиарда манатов.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#КАРАБАХ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Баку и Белград: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 18:00 (UTC+04), Политика 0
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 17:43 (UTC+04), Экономика 237
На Земле завершилась магнитная буря 17:27 (UTC+04), Это интересно 273
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 17:10 (UTC+04), В мире 346
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 16:54 (UTC+04), Спорт 349
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 16:35 (UTC+04), Политика 423
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 16:32 (UTC+04), В мире 445
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 16:15 (UTC+04), В мире 4 089
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 15:55 (UTC+04), В мире 505
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 15:39 (UTC+04), В мире 514
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 15:35 (UTC+04), Политика 2 846
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 15:31 (UTC+04), Спорт 447
Дорожная полиция обратилась к водителям 15:25 (UTC+04), Общество 447
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 15:09 (UTC+04), Общество 436
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 14:59 (UTC+04), Это интересно 464
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 14:42 (UTC+04), Общество 516
В Турции предложили создать 19 новых провинций 14:36 (UTC+04), В мире 579
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 14:24 (UTC+04), Туризм 451
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 14:05 (UTC+04), Политика 4 691
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 14:01 (UTC+04), Спорт 489
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:48 (UTC+04), Общество 494
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 13:36 (UTC+04), Культура 506
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 13:19 (UTC+04), Спорт 533
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 12:53 (UTC+04), Общество 594
В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста - ВИДЕО 12:43 (UTC+04), Общество 654
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 5 870
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 197
Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе 11:57 (UTC+04), В мире 745
В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО 11:40 (UTC+04), Спорт 3 357
В Иране объявили MI6 враждебной организацией 11:35 (UTC+04), В мире 801
Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 11:23 (UTC+04), Культура 582
Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор 11:12 (UTC+04), В мире 816
Названы настройки для продления работы Android-смартфона 10:57 (UTC+04), Наука и технологии 591
Азербайджан в UFC: смена лидеров, новые имена и борьба за позиции - АНАЛИТИКА 10:43 (UTC+04), Спорт 609
ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие 10:31 (UTC+04), Общество 609
Около 100 тысяч человек приняли участие в протестах в Германии 10:32 (UTC+04), В мире 895
В Турции ввели ограничения на использование соцсетей подростками 10:28 (UTC+04), В мире 810
Полиция Албании применила водометы и слезоточивый газ против протестующих 10:28 (UTC+04), В мире 820
Иран нанес удары по 26 американским военным базам на Ближнем Востоке 10:25 (UTC+04), В мире 961
В Шеки автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие 10:22 (UTC+04), Общество 573
Трамп рассказал о целях, которые США еще предстоит поразить в Иране 10:19 (UTC+04), В мире 853
В Баку на территории мясокомбината произошел пожар - ВИДЕО 10:15 (UTC+04), Общество 649
В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 843
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Цюрихе протесты переросли в столкновения с полицией 10:05 (UTC+04), В мире 837
Анатомия двойных стандартов против Азербайджана - рассказывает доктор международного права для Day.Az 09:55 (UTC+04), Политика 4 759
Кадры протестов из Нюрнберга - ВИДЕО 09:52 (UTC+04), В мире 859
В Вене прошла массовая акция протеста 09:44 (UTC+04), В мире 835
В Париже протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью - ВИДЕО 09:40 (UTC+04), В мире 829
В Гамбурге участники протестов начали поджигать баррикады 09:37 (UTC+04), В мире 844
Китайский гиперкар попробуют разогнать до 500 км/ч на обычной дороге - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 582
Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек 09:26 (UTC+04), В мире 780
ФБР обвинило КНДР во взломе Binance 09:23 (UTC+04), В мире 822
В Берлине задержали более 60 участников акций протеста 09:14 (UTC+04), В мире 818
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
В Германии протестующие разграбили оружейный магазин 09:03 (UTC+04), В мире 806
Фарман Гасанов проиграл техническим нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:01 (UTC+04), Спорт 519
Декорации к Хэллоуину в США приняли за настоящий пожар - ВИДЕО 08:59 (UTC+04), В мире 862
Необычный железнодорожный мост в Швейцарии - ВИДЕО 08:36 (UTC+04), В мире 910
В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч 08:18 (UTC+04), В мире 869
Баку как центр насыщенного международного диалога - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 5 252
"Призрачный Вавилон": необычная скульптура итальянского художника - ВИДЕО 07:45 (UTC+04), Это интересно 596
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 07:33 (UTC+04), Общество
Один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов - ВИДЕО 07:01 (UTC+04), Автоновости 632
Машина для сдачи из прошлого века в США - ВИДЕО 06:14 (UTC+04), Это интересно 619
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
В Китае запустили серийное производство робота-кентавра - ВИДЕО 04:30 (UTC+04), Наука и технологии 672
Британия может извиниться за свою роль в работорговле 03:16 (UTC+04), В мире 1 088
Цена газа в Европе в октябре выросла почти втрое 02:18 (UTC+04), Экономика 1 164
Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце 01:40 (UTC+04), Это интересно 698
Гороскоп на 1 ноября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 170
В столице Албании вспыхнули новые беспорядки: протестующие атаковали полицию - ВИДЕО 00:30 (UTC+04), В мире 1 244
Новый проект: «Формула власти Михаила Гусмана» - ПРЕМЬЕРНЫЙ ВЫПУСК - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Политика 6 738
Хроника Победы (01.11.2020): Черный день для армянского спецназа - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 365
В Баку появился "Лабиринт из ящиков" - конструкция, состоящая из линий, пустот и пересечений - ФОТО 31 октября 23:49 (UTC+04), Культура 1 377
Между игроками "Карабаха" произошел конфликт в матче с "Габалой" - ВИДЕО 31 октября 23:29 (UTC+04), Спорт 752
А что, если легенда закончится иначе? Айдан Салахова переосмыслила историю Девичьей башни - ФОТО 31 октября 23:15 (UTC+04), Культура 773
Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО 31 октября 23:10 (UTC+04), В мире 1 268
Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали "золото" ЧЕ U-23 в Неаполе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 23:08 (UTC+04), Спорт 729
В рамках Бакинского международного фестиваля искусств показан спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 31 октября 22:55 (UTC+04), Культура 7 978
В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие 31 октября 22:50 (UTC+04), Общество 691
Азербайджан впервые примет международную серию соревнований по плаванию на открытой воде - ФОТО 31 октября 22:33 (UTC+04), Спорт 740
Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 31 октября 22:00 (UTC+04), Политика 9 460
Канада готова ждать смены власти в США при отсутствии торговой сделки 31 октября 21:41 (UTC+04), В мире 1 326
“Startup School 4” proqramının qalibləri müəyyənləşib: “Hogga” birinci yeri tutub - FOTO 31 октября 21:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 314
Во Франции более 15 тысяч человек вышли на акции протеста 31 октября 21:20 (UTC+04), В мире 1 305
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" - ФОТО 31 октября 21:00 (UTC+04), Культура 933
В Азербайджане водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах 31 октября 20:44 (UTC+04), Общество 747
Европа на грани социального взрыва - ОБЗОР от Azernews 31 октября 20:30 (UTC+04), В мире 6 864
Во Франции мобилизовали 70 тысяч силовиков на фоне массовых протестов 31 октября 20:16 (UTC+04), В мире 1 389
ФИФА раскрыла необычные цифры ЧМ U-15 по футболу в Баку 31 октября 19:59 (UTC+04), Спорт 802
"Азерхалча" представляет коллекцию "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 19:41 (UTC+04), Культура 1 052
Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20 31 октября 19:20 (UTC+04), В мире 1 526
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве 31 октября 19:05 (UTC+04), В мире 1 563
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ по борьбе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:59 (UTC+04), Спорт 996
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие 31 октября 18:56 (UTC+04), Общество 785
Четыре азербайджанских вольника поборются за "бронзу" ЧМ - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:52 (UTC+04), Спорт 956
В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО 31 октября 18:41 (UTC+04), Культура 885
Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира 31 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 3 383
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября 31 октября 18:15 (UTC+04), Общество
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО 31 октября 18:08 (UTC+04), В мире 1 567
Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле 31 октября 17:57 (UTC+04), В мире 1 484
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı 31 октября 17:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 391
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 31 октября 17:40 (UTC+04), В мире 1 584
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 31 октября 17:33 (UTC+04), Спорт 840
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 17:25 (UTC+04), Культура 981
Məhkumlar hansı hallarda cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilərlər? 31 октября 17:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 372
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 31 октября 17:08 (UTC+04), В мире 1 547
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 31 октября 17:02 (UTC+04), Политика 1 585
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 31 октября 16:58 (UTC+04), Общество 5 491
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 31 октября 16:40 (UTC+04), Политика 6 918
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 31 октября 16:38 (UTC+04), Спорт 6 232
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 31 октября 16:32 (UTC+04), В мире 1 476
В Польше заявили о причине напряженности в стране 31 октября 16:18 (UTC+04), В мире 1 510
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 31 октября 15:59 (UTC+04), Культура 860
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 31 октября 15:39 (UTC+04), Общество 712
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 15:27 (UTC+04), Культура 878
COVID-19 yenidən gündəmdə: Yeni ştamın yayılma riski artır 31 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 360
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 31 октября 15:08 (UTC+04), Общество 831
Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər 31 октября 14:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 295
Важная информация для собирающихся брать кредит 31 октября 14:53 (UTC+04), Общество 998
Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı 31 октября 14:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 270
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 31 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 740
Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər təhsil krediti ala bilər? 31 октября 14:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 278
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 31 октября 14:05 (UTC+04), Туризм 9 609
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 31 октября 13:51 (UTC+04), Общество 963
Геннадий Хазанов посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения - ФОТО 31 октября 13:44 (UTC+04), Общество 3 626
Стрельба в Калифорнии: есть погибший и раненые - ВИДЕО 31 октября 13:30 (UTC+04), В мире 1 571
В Азербайджане предложили заменить слово Stop на дорожных знаках 31 октября 13:15 (UTC+04), Общество 2 628
Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 31 октября 13:04 (UTC+04), Общество 765
Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате 31 октября 13:00 (UTC+04), Общество 12 285
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге 31 октября 12:48 (UTC+04), Политика 1 767
Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО 31 октября 12:43 (UTC+04), В мире 1 684
Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла - Геннадий Хазанов 31 октября 12:40 (UTC+04), Культура 830
Илон Маск представил технологию, которая вернет зрение слепым - ФОТО 31 октября 12:35 (UTC+04), Наука и технологии 764
В Польше сообщили о предотвращении эскалации напряженности 31 октября 12:24 (UTC+04), В мире 1 620
США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре 31 октября 12:02 (UTC+04), В мире 1 710
Bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK - Məbləğ açıqlandı 31 октября 11:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 739
Биткоин упал в цене 31 октября 11:46 (UTC+04), Экономика 1 656
Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН 31 октября 11:41 (UTC+04), В мире 1 675
Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье 31 октября 11:37 (UTC+04), В мире 1 770
Азербайджанские дзюдоистки начнут выступления на Кубке Азии 31 октября 11:28 (UTC+04), Спорт 741
Мошенничество на миллион в Загатале 31 октября 11:20 (UTC+04), Общество 1 682
В Губадлы строится первая гидроэлектростанция - ФОТО - ВИДЕО 31 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 7 512
Разыскиваемого Азербайджаном мужчину задержали в России 31 октября 11:03 (UTC+04), Общество 822
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 31 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов 31 октября 10:55 (UTC+04), Общество 884
ДТП с туристическим автобусом в Турции, много пострадавших 31 октября 10:43 (UTC+04), В мире 1 652
Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs bu ölkədə tutuldu 31 октября 10:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 616
Эти лица будут обеспечены новыми квартирами 31 октября 10:30 (UTC+04), Общество 936
В НБА установлен исторический рекорд по штрафным броскам 31 октября 10:19 (UTC+04), Спорт 750
Bu virusdan ölənlərin sayı 5 mini ötdü 31 октября 10:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 626
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 31 октября 09:59 (UTC+04), Общество
«Формула власти Михаила Гусмана» покажет Азербайджан в зеркалах разных стран и лидеров - ВИДЕО 31 октября 09:55 (UTC+04), Политика 9 094
Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова 31 октября 09:50 (UTC+04), Политика 8 134
Навроцкий созвал срочные консультации 31 октября 09:45 (UTC+04), В мире 1 655
Изменятся ли лимиты на переводы с карты на карту? 31 октября 09:42 (UTC+04), Общество 8 728
В Италии собрали автомобиль из кованой меди на базе Maserati 31 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 693
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира 31 октября 09:25 (UTC+04), В мире 1 646
В этом районе не будет газа 31 октября 09:21 (UTC+04), Общество 924
Назван фактор возможного возобновления военной операции США против Ирана 31 октября 09:16 (UTC+04), В мире 6 963
Азербайджанская нефть подорожала 31 октября 09:09 (UTC+04), Экономика 1 678
Официальные курсы валют в Азербайджане 31 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии 31 октября 08:55 (UTC+04), В мире 1 666
Эльчин Амирбеков обсудил во Вьетнаме развитие межпарламентских связей - ФОТО 31 октября 08:42 (UTC+04), В мире 1 742
В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше 31 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 792
Деньги Баку и поклоны противникам Анкары - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 31 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 530
Оползень разрушил бетонные укрепления и дорогу в Астаре - ВИДЕО 31 октября 07:46 (UTC+04), Общество 811
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 31 октября 07:33 (UTC+04), Общество
Опубликованы результаты голосования за "Золотой мяч" 31 октября 07:19 (UTC+04), Спорт 840
Экс-президент Польши пригрозил Туску тюрьмой 31 октября 07:07 (UTC+04), В мире 1 804
В Польше узнали о приказе раздать полицейским пулеметы 31 октября 06:11 (UTC+04), В мире 1 773
Успех сегодня будет обеспечен - гороскоп на 31 октября 31 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 985
Евродепутат призвала отстранить премьера Польши 31 октября 05:05 (UTC+04), В мире 1 871
Работы в подвале дома в бакинском поселке вызвали недовольство жильцов - ВИДЕО 31 октября 04:58 (UTC+04), Общество 1 003
У Мекки нейтрализован беспилотник 31 октября 03:45 (UTC+04), В мире 1 884
Премьер Польши поддержал госпереворот 31 октября 03:20 (UTC+04), В мире 2 057
Премьер-министры Азербайджана и Грузии приняли участие в открытии ART Riverfront Hotel Tbilisi - ФОТО - ВИДЕО 31 октября 03:12 (UTC+04), Экономика 8 171
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в официальном открытии Art Weekend - ФОТО 31 октября 02:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 892
Перечислены способы продлить жизнь ноутбуку 31 октября 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 800
В Польше сообщили о стягивании полиции со всей страны в Варшаву - ВИДЕО 31 октября 02:02 (UTC+04), В мире 1 878
В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала - ВИДЕО 31 октября 01:17 (UTC+04), В мире 2 074
Азербайджанские борцы завоевали семь медалей в Эстонии - ФОТО 31 октября 00:48 (UTC+04), Спорт 866
В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО 31 октября 00:35 (UTC+04), Общество 835
В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО 31 октября 00:27 (UTC+04), Общество 974
Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО 31 октября 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 1 024
Хроника Победы (31.10.2020): Агрессор несет большие потери - ФОТО - ВИДЕО 31 октября 00:01 (UTC+04), Политика 2 187
США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов 30 октября 23:46 (UTC+04), В мире 2 114
В Совбезе ООН возникли разногласия 30 октября 23:33 (UTC+04), В мире 2 123
Назначен новый замминистра финансов Азербайджана 30 октября 23:15 (UTC+04), Экономика 2 217
Torpaq sürüşməsi fəsadlara yol açdı - VİDEO 30 октября 23:02 (UTC+04), Azərbaycanca 2 091
Азербайджан и Грузия: стратегический союз, основанный на взаимных интересах - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 23:00 (UTC+04), Политика 10 866
Провокация иранских агентов у посольства Азербайджана в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 22:45 (UTC+04), Политика 2 629
На G20 разгорелся скандал 30 октября 22:33 (UTC+04), В мире 2 296
Дашнаки держат мировое сообщество за дураков 30 октября 22:00 (UTC+04), Политика 7 078
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы 30 октября 21:50 (UTC+04), Спорт 868
Китай испытает многоразовый космический аппарат 30 октября 21:46 (UTC+04), В мире 2 135
Власти Германии объяснили плохую подготовку к зиме 30 октября 21:32 (UTC+04), В мире 2 163
ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера 30 октября 21:16 (UTC+04), В мире 2 219
Баскетболист “Сабаха” стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 30 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 878
Еще новости